¡Acuña Jr. hace historia! El venezolano llega al 200-200 y rompe récord en MLB

El anterior récord pertenecía a Alfonso Soriano , quien necesitó 929 encuentros para llegar al 200-200 en 2006. Acuña recortó esa marca en 25 juegos , confirmando la excepcional combinación de poder y velocidad que ha caracterizado su trayectoria.

El batazo no solo representó una cifra redonda para el estelar venezolano. Con ese vuelacercas, Acuña se convirtió en el jugador que más rápido ha alcanzado las 200 bases robadas y 200 cuadrangulares en la historia de las Grandes Ligas , una hazaña que consiguió en apenas 904 partidos .

Ronald Acuña Jr. escribió un nuevo capítulo en su extraordinaria carrera al conectar su cuadrangular número 200 en MLB , durante el duelo entre los Bravos de Atlanta y los Nacionales de Washington .

EL JONRÓN DEL RÉCORD

Acuña llevaba 16 partidos sin conectar un cuadrangular desde aquel 15 de agosto. La espera terminó en el séptimo inning en Nationals Park, cuando desapareció una pelota por el jardín izquierdo-central para producir tres carreras y ampliar la ventaja de Atlanta. Fue, además, su jonrón número 14 de la temporada.

La celebración fue todavía más especial porque el venezolano ya había aportado velocidad en el encuentro. En la sexta entrada, se robó la segunda base para llegar a 225 estafas en su carrera y 20 en la temporada. De esta manera, completó oficialmente el histórico 200-200.

Y el festejo tuvo un marco perfecto: Atlanta terminó derrotando 9-0 a Washington, en un encuentro que también tuvo como protagonista a Sean Murphy, autor de un cuadrangular de tres carreras.

El logro adquiere todavía mayor relevancia por la manera en que Acuña ha combinado sus herramientas ofensivas. El venezolano debutó en MLB a los 20 años y rápidamente se convirtió en uno de los jugadores más explosivos del beisbol.

Su temporada 2023 fue la máxima expresión de ese talento: ganó unánimemente el premio MVP de la Liga Nacional después de convertirse en el primer jugador en la historia con 40 jonrones y 70 bases robadas en una misma campaña, terminando aquel año con 41 vuelacercas y 73 estafas.

Ahora, a los 28 años, Acuña suma otra marca histórica a su impresionante currículum.

ATLANTA MIRA HACIA FILADELFIA

El momento también llega en una etapa importante para los Bravos. Atlanta comenzó la jornada con ventaja sobre los Phillies de Filadelfia en el Este de la Liga Nacional, y ambos equipos se preparan para una serie de cuatro partidos que puede resultar determinante en la recta final de la temporada.