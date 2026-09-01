Tony Romo acepta sanción por conducir intoxicado y admite su lucha con el alcohol

El caso de Tony Romo dio un nuevo giro este martes. El exquarterback de los Dallas Cowboys y actual analista de CBS Sports se declaró “no contest” ante el cargo civil de conducir bajo los efectos del alcohol (OWI) derivado de su detención del pasado 23 de julio en Milwaukee, Wisconsin. La resolución judicial establece que Romo perderá sus privilegios para conducir durante seis meses, deberá pagar una multa de 834 dólares, completar un programa de evaluación sobre consumo de alcohol y utilizar un dispositivo de bloqueo de encendido (ignition interlock) en los vehículos que posea, opere o estén registrados a su nombre durante al menos un año después de recuperar su licencia. Además, las acusaciones relacionadas con conducir de manera insegura y transportar un recipiente abierto de alcohol fueron desestimadas.

ROMO RECONOCER PROBLEMAS CON SU MANERA DE BEBER Después de la resolución judicial, Romo publicó un extenso mensaje en Instagram en el que asumió públicamente la responsabilidad por lo ocurrido y reconoció que, después de retirarse del futbol americano, desarrolló una dependencia excesiva del alcohol. El exmariscal de campo explicó que varias cirugías de espalda le dejaron un dolor constante y debilitante. Según su propio relato, ese dolor lo llevó primero a depender de medicamentos y, posteriormente, sus esfuerzos por abandonar esos fármacos derivaron en un consumo excesivo de alcohol. Romo dejó claro que no considera su situación una excusa y aseguró que está trabajando con un equipo de médicos para atender su salud y realizar los cambios necesarios. También agradeció el respaldo recibido por parte de su familia, amigos y miembros de la comunidad de la NFL. ¿CÓMO OCURRIÓ SU DETENCIÓN? Romo fue detenido el 23 de julio de 2026 después de que agentes del condado de Milwaukee lo detuvieran mientras circulaba por la Interestatal 43.

De acuerdo con los reportes policiales, los agentes sospecharon que conducía bajo los efectos del alcohol después de observar una conducción considerada insegura. Romo presentó un desempeño deficiente durante las pruebas de sobriedad y, posteriormente, fue detenido bajo sospecha de OWI. Durante la inspección del vehículo también fue localizado un recipiente abierto con alcohol. Romo se negó a realizar una prueba de alcoholemia, según los documentos del caso. En los días posteriores, las autoridades presentaron citaciones adicionales por conducción peligrosa, posesión de un recipiente abierto y OWI, aunque las dos primeras terminaron siendo desestimadas con la resolución de este martes. El escándalo también tuvo consecuencias profesionales. CBS Sports colocó a Romo en licencia indefinida el 31 de julio, poco más de una semana después de su detención. La cadena no ha establecido una fecha para su posible regreso. Durante su ausencia, J.J. Watt asumió el lugar de Romo en el equipo principal de transmisiones de NFL junto a Jim Nantz. La cadena todavía no ha confirmado si Romo regresará a su puesto o si habrá cambios permanentes en su equipo de comentaristas. Esto representa un cambio importante para quien durante años fue una de las principales voces de CBS y formó una de las parejas más reconocidas de la televisión deportiva estadounidense junto a Nantz. EN DALLAS TUVO UNA CARRERA DESTACADA Antes de convertirse en comentarista, Romo construyó una destacada trayectoria como quarterback de los Dallas Cowboys, franquicia con la que disputó 14 temporadas en la NFL. Fue seleccionado al Pro Bowl en cuatro ocasiones y actualmente es el líder histórico de los Cowboys en pases de touchdown, con 248. Romo se retiró del futbol americano profesional en 2017, después de perder la titularidad frente a Dak Prescott tras una lesión de espalda que marcó la última etapa de su carrera. Su transición a la televisión fue inmediata y terminó convirtiéndose en uno de los analistas más reconocidos de la NFL. La parte legal ya tiene una resolución; ahora queda por conocer cómo afectará este episodio el futuro de Tony Romo en CBS y en la televisión de la NFL.