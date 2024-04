Ana Campa, ¿aceptará el apoyo de Club León?

“Han pasado siete meses de mi lesión y no he recibido el apoyo adecuado, y ya no me puedo seguir callando en este tema. Subí mi post en Instagram y nadie se comunicó conmigo. Ese día fui al entrenamiento y nadie se comunicó ni se acercó conmigo. Se terminó el entrenamiento y nadie se acercó, subimos a comer y no hubo respuesta hasta que llegue de entrenar” .

Campa recalcó que durante estos meses no recibió la atención por parte de León, ni tampoco cuando publicó en sus redes el comunicado respecto a su situación.

Además, comentó que ayer, mientras se realizaba la conferencia de prensa en la instalaciones del equipo esmeralda, nadie le informó por lo que ella decidió entrar a la sala de prensa y escuchar las declaraciones del equipo esmeralda, sin embargo dejó claro su sentimiento de tristeza y enojo debido a esta situación.

“Siempre me quedo adentro del vestidor porque el sol me cala mucho y en eso una de mis compañeras entro y me dicen que están hablando de mi en la conferencia de prensa, me puse los zapatos y fui a la sala de prensa. Entré y mi hermana me dice que nos fuéramos de ahí, porque no nos habían invitado, pero le dije que no porque quería escuchar, llegaron más compañeras a ayudarme y cuando se terminó la conferencia. Quedé molesta y sorprendida por cómo pasaron las cosas”, dijo Ana Campa.