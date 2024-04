Ana Guevara: ‘hemos hecho más con menos presupuesto’

Sin embargo, al preguntarle sobre cuáles son sus pronósticos para la Medalla Olímpica, dijo que “hoy no me voy a aventar. Hay que darles la oportunidad a los chavos de que lo disfruten. Tenemos la predicción y hemos hecho el trabajo analítico, el cual no está terminado todavía porque la delegación no se ha formado en su totalidad, pero sí está predeterminado cuál podría ser este número. Hay que darle a los deportistas de que vivan el proceso, de que finalmente el público lo disfrute y siga el tema de la competencia, por lo tanto, me limitaré a decir que hay deportes protagonistas en México como tiro con arco, taekwondo, ciclismo y pentatlón moderno, pero no me quisiera aventurar a decir el número que tenemos preestablecido”.

El cuestionamiento principal de la entrevista, es si el presupuesto sería seguro para los participantes del certamen, respondiendo que “tenemos que reconocer, y aunque les cueste a muchos reconocerlo, que está la garantía económica y el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde el primer momento preguntó de cuánto era el presupuesto requerido para los Juegos Olímpicos y que iba a estar garantizado en los primeros días del año. Esto ha podido dar un escenario totalmente distinto a lo que vivimos en otros momentos y a los que especulan, como el hecho de que no hay recurso o que si una disciplina no está en armonía con la autoridad, todo el deporte está mal. Lo etiquetado para este año fueron 450 millones de pesos para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Al momento, en el equipo de convencionales hemos gastado alrededor de 70 millones de pesos, muy por debajo del promedio, así que debemos hacer hincapié aquí que hemos hecho mucho más con menos, si nos comparamos con otros sexenios que tuvieron más presupuesto, y no es un reclamo para la actual administración” .

A pocos días de París 2024, también estamos en la cuenta regresiva donde Ana Guevara tendrá que entregar la administración de la Conade, y a pesar de decir que no es una persona que especule sobre el futuro, tampoco rechazó la idea, “mi responsabilidad es ahora el equipo mexicano que va a París, por lo tanto, en cuatro o cinco meses podemos hablar del tema y el día que suceda te podría decir si puede pasar o no”.

Con información de Milenio