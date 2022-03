Analizan aplicar Ley Seca en Estadios de Nuevo León

El secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, anunció que, con el objetivo de tratar de reducir actos de violencia en los estadios de futbol, analizan la posibilidad de evitar la venta de alcohol durante los partidos de Rayados y Tigres.

“Se revisará la posibilidad de prohibir venta de bebidas alcohólicas o por lo menos limitar a los integrantes con los grupos de animación, eso se estará trabajando con los municipios y con las directivas.

“El tema del alcohol es cada decisión de cada municipio, habrá reuniones para tomar la decisión específica, hay una autonomía municipal que se debe respetar y se debe tomar una decisión conjuntos, es parte del proceso y se anunciaría en su momento”, indicó en conferencia de prensa, la cual estuvo encabezada por Samuel García, gobernador de Nuevo León.

Aldo Fasci dijo que a eso sumarán una serie de medidas precisamente para evitar que haya actos de violencia tanto en el BBVA como en el estadio Universitario durante los encuentros de futbol.

Entre las medidas que se tomarán está el que los integrantes de las barras cuenten con un Fan ID, además de que se tendrá un sistema tecnológico de identificación biométrico y se instalarán cámaras de reconocimiento facial.

Esto para que estén plenamente identificados tantos los integrantes de las barras como los seguidores que asistan a los inmuebles cada fin de semana a los encuentros de Tigres y Rayados.

“Esto será durante la temporada 2022-2023, esto no podrá arrancar de inmediato, porque la tecnología no se tiene a la mano, hay que hacer un plan, adquirirlo y poder enlazar todo. El manejo de la seguridad física de los grupos de animación dentro y fuera de los estadios estará a cargo de seguridad estatal y municipales, ya no de los clubes”, añadió el secretario de seguridad.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dijo que lo sucedido en el estadio La Corregidora de Querétaro es doloroso y que el objetivo en este Estado es tratar de erradicar cualquier acto de violencia.

“Lo que sucedió el sábado es doloroso, duele ver que en nuestro país haya esos conatos de violencia y hoy mandamos un mensaje de unidad para que Nuevo León ponga el ejemplo de cómo debemos disfrutar el futbol, no debemos permitirnos que la violencia se imponga ni debemos tolerarla, debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para que estos actos de violencia no pasen en nuestra ciudad, en México y el mundo”, indicó.

En el anuncio estuvieron directivos, técnicos y jugadores de Monterrey y Tigres y José González Ornelas, presidente del Consejo de Administración de Rayados, reprobó lo sucedido en Querétaro y dijo que para él las barras deben convertirse en grupos de animación plenamente identificados y comprometidos con un buen comportamiento.

Mauricio Doehner, enlace entre CEMEX y Tigres, dijo que lo relevante es que se ataque el anonimato en las barras, porque ello ayudará a que haya mayor seguridad para quienes asisten a los estadios.