Así funciona BiciApp Saltillo, la nueva herramienta para ciclistas urbanos

Los recorridos cotidianos de quienes utilizan la bicicleta en Saltillo podrán convertirse en información para la planeación de nuevas rutas, mantenimiento y mejoras a la infraestructura ciclista mediante BiciApp Saltillo, una plataforma presentada este domingo durante la Ruta Recreativa. La aplicación fue desarrollada para que los usuarios puedan registrar sus trayectos, indicar sus puntos de origen y destino, así como reportar incidentes que encuentren durante sus recorridos. Con estos datos, las autoridades municipales buscan tener un panorama más preciso sobre las zonas que utilizan los ciclistas y las necesidades que enfrentan durante sus desplazamientos.

El proyecto fue presentado por el Instituto Municipal de Planeación (Implan) Saltillo, cuyo director, Alberto Salinas de las Fuentes, explicó que la información generada por los usuarios permitirá identificar necesidades relacionadas con la infraestructura destinada a este medio de transporte. A partir de los registros se podrán analizar los principales recorridos y detectar puntos donde sea necesario realizar acciones de mantenimiento o considerar futuras ampliaciones de la red ciclista. La plataforma tiene su origen en una convocatoria del Fondo para Promover la Ciencia y la Tecnología (FONCYT), en la que el Implan participó a finales de 2025 con una propuesta enfocada en desarrollar una herramienta tecnológica para ciclistas urbanos.

La iniciativa fue seleccionada y posteriormente desarrollada por especialistas del Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas (CIMA) de la Universidad Autónoma de Coahuila, con lo que se incorporó el trabajo académico a una herramienta destinada a la movilidad cotidiana de la ciudad. BiciApp Saltillo ya puede utilizarse en dispositivos con sistemas iOS y Android, además de contar con una versión disponible desde un navegador web. Como parte de su presentación, autoridades y usuarios participaron en la rodada “Appedalear por Saltillo”, realizada en la Ruta Recreativa. La actividad sirvió para que los ciclistas conocieran el funcionamiento de la plataforma y registraran sus propios recorridos. Durante el evento, César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, acudió en representación del alcalde Javier Díaz González y señaló la importancia de impulsar proyectos tecnológicos que puedan aplicarse a las necesidades de la población. En la presentación también participaron Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte; Andrea Fuentes Osorio, coordinadora de la Unidad de Fortalecimiento de Capital Humano del COECYT Coahuila; además de los investigadores del CIMA Jesús Adolfo Mejía, Irma Delia García y Niels Martínez Guevara. Con BiciApp Saltillo, la intención es que los propios recorridos de la comunidad ciclista aporten datos que ayuden a entender cómo se utiliza actualmente la bicicleta en la ciudad y dónde existen oportunidades para fortalecer su infraestructura.

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