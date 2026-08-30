‘Hormiga’ González debuta en Europa y roza el gol con Olympiacos

Armando “Hormiga” González dio el primer paso en Europa. El delantero mexicano debutó oficialmente con el Olympiacos en la victoria 1-0 sobre el Asteras Tripolis, por la Jornada 2 de la Superliga de Grecia 2026-2027, en el Estadio Theodoros Kolokotronis. José Luis Mendilibar envió al campo al exjugador de Chivas al minuto 68 en sustitución de Joel Roca. González se mostró activo, pidió la pelota y atacó los espacios durante la recta final, en la que estuvo a centímetros de celebrar su primer gol en Europa y sueña con más.

LA HORMIGA ROZÓ UN DEBUT SOÑADO La oportunidad más clara para el atacante de 23 años llegó en el tiempo de compensación. González acompañó una transición, recibió sin marca una diagonal dentro del área y remató de zurda, pero el balón se estrelló en el travesaño.

Antes de esa acción, la Hormiga había ensayado un disparo apenas dos minutos después de ingresar, pero perdió estabilidad y mandó la pelota por un costado. Más tarde probó desde los límites del área y su remate terminó en las manos del portero Nikolaos Papadopoulos.

Olympiacos aseguró los tres puntos gracias a Jota Silva, autor del único gol al minuto 31. Manolis Saliakas lanzó un centro preciso desde la derecha y el portugués apareció en el área para conectar de cabeza. Ayoub El Kaabi también pudo ampliar la ventaja al inicio del complemento, pero su remate golpeó el travesaño. PASO PERFECTO DEL OLYMPIACOS El conjunto de El Pireo resistió la reacción del Asteras y sumó su segunda victoria consecutiva por 1-0, después de superar con el mismo marcador al Atromitos en el estreno. Con seis puntos, los rojiblancos mantienen paso perfecto en el campeonato griego.

El estreno de González ocurrió apenas ocho días después de que Olympiacos oficializara su fichaje. Su rápida aparición confirma que Mendilibar lo contempla como alternativa en un ataque donde deberá competir por minutos con figuras como El Kaabi y Jota Silva. La próxima oportunidad de la Hormiga podría llegar el sábado 5 de septiembre, cuando Olympiacos visite al Volos NFC. Después de un debut dinámico y un disparo al travesaño, el mexicano dejó señales de que puede ganarse un lugar y buscar pronto su primer gol en Grecia.