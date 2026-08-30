Saltillense María Elisa Mejía se mete al Top 10 del Mundial UCI Gran Fondo 2026 en Japón

La ciclista originaria de Saltillo, María Elisa Mejía, consiguió el sexto lugar en el Campeonato Mundial UCI Gran Fondo 2026, celebrado en Niseko, Japón, dentro de la categoría femenil de 19 a 34 años. Mejía completó la prueba de ruta de 139.5 kilómetros con un tiempo de 4 horas, 10 minutos y 41 segundos, resultado que le permitió ubicarse entre las 10 mejores competidoras de su categoría a nivel mundial. La saltillense terminó a dos minutos de la campeona, la china Si Li, quien registró 4:08:41.

El segundo lugar correspondió a la italiana Elis Simeoni, con 4:08:45, mientras que la tercera posición fue para Sofia Balaeva, con 4:08:52. María Elisa Mejía cruzó la meta en el sexto puesto, por detrás de Gwenaelle Legendre, de Francia, y Michelle Gagnon, de Canadá. Con este resultado, la mexicana se colocó además por delante de representantes de países como Israel, Alemania y Japón dentro del Top 10 de la clasificación.

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La competencia en Niseko representó un nuevo paso en la trayectoria de Mejía, quien comenzó a practicar ciclismo de manera formal hace apenas unos años. Su acercamiento a esta disciplina ocurrió durante un intercambio estudiantil en Australia, donde inicialmente encontró en la bicicleta una actividad recreativa. Sin embargo, el pasatiempo comenzó a convertirse en una actividad competitiva. Con alrededor de año y medio de entrenamiento, la saltillense consiguió colocarse dentro del Top 10 de mexicanas en el GFNY Nueva York, una de las pruebas de gran fondo con participación internacional. Posteriormente, decidió trasladarse a Mallorca, España, donde encontró nuevas oportunidades para entrenar y competir en el circuito europeo, además de continuar con su preparación técnica y física. Ese proceso la llevó hasta Japón, donde compitió por el campeonato mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y consiguió su mejor resultado hasta ahora en una competencia de esta magnitud: un sexto lugar mundial. La prueba de Niseko puso a las participantes frente a un recorrido de larga distancia y exigencia física, en una competencia que se definió con diferencias reducidas entre las primeras posiciones. Mejía logró mantenerse en el grupo de las principales contendientes y terminó con una diferencia de dos minutos respecto a la ganadora.

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Para la ciclista saltillense, el resultado representa la continuidad de un proceso que comenzó lejos de las competencias y que, en menos de tres años, la llevó a competir por un campeonato mundial. Su sexto lugar en Japón también la coloca como una de las representantes mexicanas destacadas en esta edición del Campeonato Mundial UCI Gran Fondo, llevando el nombre de Saltillo a una competencia internacional de ciclismo.

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