Atletas de MTNT MX demuestran que la fortaleza trasciende a lo intangible

Sin embargo, no es la única batalla que busca enfrentar , pues, para ella lo más importante es motivar, inspirar y respaldar a todas aquellas mujeres que quieren unirse a la disciplina pero no se atreven, un plan que sin duda, ha puesto en marcha.

Lo anterior, a pesar de que en un inicio no buscaba al fisicoculturismo como una disciplina. Su llegada a él , fue gracias a una invitación de un entrenador del gimnasio al que ya asistía; le vio potencial, lo invitó a probar suerte y de ahí continúa. César reconoce que “siempre me ha gustado comer bien” por lo que conjugar ambas cosas para él es hacer algo que ama y disfruta de todas las maneras.

Al hablar sobre la paciencia, declaró que “el fisicoculturismo es un estilo de vida, porque es muy repetitivo” , especialmente porque todos los días se come muy similar y se entrena de igual forma , por lo que “no hay camino fácil, no hay qué te tomas o qué te pones para que sea más rápido... Algo a lo cual no puedes vences es al tiempo”.

“Que se acerquen a un médico, que podría darles el sí o el no. Es algo que ya está más estudiado pero que no es para todos, realmente”, concluyó.

“No tienes a nadie, este deporte es muy solitario, entonces tienes que motivarte a ti mismo. Lo difícil es tu mente, no divagar, no avionarte o tirar la toalla; lo más difícil es luchar contra mis propios pensamientos”.

El joven de 24 años se enfrentó a una serie de situaciones ajenas al deporte que lo alejaron de esta disciplina y que finalmente terminaron inmiscuyéndose en ella. Y es que, para él, las competencias y los entrenamientos se volvieron algo muy difícil de sobrellevar, especialmente porque las comparaciones físicas le estaban afectando demasiado. Todo ello anuado a situaciones personales, derivaron en una pausa para que después pudiera regresar más fuerte que nunca.

Se mantuvo dos años trabajando personalmente, para después decir “ya estoy listo”; esta nueva preparación fue más allá de un cambio físico fue un cambio mental.

“Aquí se da mucho la mentalidad de tienes que hacerlo, seguir adelante, tienes que levantarte, no importa cuantos problemas tengas o cuánto cansancio o hambre tengas (...) Hay un grado en el que se vuelve extremista y realmente se toma una disociación en la que te empiezas a engañar y a frustar a ti mismo y en lugar de ser algo que te motiva, que te sana o te impulsa, termina siendo algo que te hace más daño”, explicó.

A ello, agregó el “tener cuidado con eso”, pues, asegura que mientras sientas que puedes hacerlo, todo está bien. Sin embargo, no está mal reconocer que en algún momento no se puede:

“Realmente no puedo ahorita y esa es la palabra clave el ‘ahorita’ ya no es ya no puedo nunca más... Es, no puedo ahorita, podré después”, finalizó.

Es por todo eso, que Mauricio Hernández reitera que priorizar la salud mental y estar internamente bien, es fundamental tanto en el fisicoculturismo como en cualquier otro deporte, e incluso en la vida diaria, reconociendo que cada día es una nueva oportunidad para poder hacerlo mejor.