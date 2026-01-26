Checo Pérez cumple 36 años y los celebra al volante del Cadillac en el test de Barcelona

Sergio “Checo” Pérez celebró este lunes 36 años y lo hizo subiendo al monoplaza de Cadillac en la primera jornada de pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 2026 en el Circuit de Barcelona-Catalunya, marcando su regreso oficial a la categoría con la escudería estadounidense que debuta este año.

El piloto tapatío, ahora parte fundamental del nuevo proyecto de Cadillac F1, vivió su cumpleaños inmerso en el trabajo, aportando datos y kilómetros al equipo junto a su coequipero Valtteri Bottas.

Estas pruebas privadas, a puerta cerrada de hoy al 30 de enero, son la primera oportunidad real de rodar los monoplazas bajo la nueva reglamentación.

Durante su primera tanda en España, el piloto de ahora 36 años, marcó un tiempo de un minuto y 25.974 segundos, colocándose en la novena posición, en ese momento. Asimismo, la jornada dejó registros oficiales de varios pilotos presentes en pista:

Isack Hadjar (Red Bull): 1:18.159 (mejor tiempo del día) — 107 vueltas; George Russell (Mercedes): 1:18.696 — 88 vueltas; Franco Colapinto (Alpine): 1:20.189 — 57 vueltas; Kimi Antonelli (Mercedes): 1:20.700 — 59 vueltas; Esteban Ocon (Haas): 1:21.301 — 153 vueltas (más giros del día); Liam Lawson (Racing Bulls): 1:21.513 — 88 vueltas; Valtteri Bottas (Cadillac): 1:24.651 — 33 vueltas, y Gabriel Bortoleto (Audi): 1:25.296 — 28 vueltas.