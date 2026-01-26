Checo Pérez cumple 36 años y los celebra al volante del Cadillac en el test de Barcelona

+ Seguir en Seguir en Google
Automovilismo
/ 26 enero 2026
    Checo Pérez cumple 36 años y los celebra al volante del Cadillac en el test de Barcelona
    Sergio Pérez celebró su cumpleaños 36 rodando con el monoplaza de Cadillac en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en una jornada clave de pruebas de pretemporada rumbo a la Fórmula 1 2026. FOTO: FACEBOOK
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

COMPARTIR

TEMAS


Automovilismo

Localizaciones


Barcelona

Personajes


Sergio Pérez

Organizaciones


Fórmula 1

El piloto mexicano realizó las pruebas privadas de Fórmula 1 en Barcelona, donde registró sus primeros tiempos del proyecto rumbo a la temporada 2026

Sergio “Checo” Pérez celebró este lunes 36 años y lo hizo subiendo al monoplaza de Cadillac en la primera jornada de pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 2026 en el Circuit de Barcelona-Catalunya, marcando su regreso oficial a la categoría con la escudería estadounidense que debuta este año.

El piloto tapatío, ahora parte fundamental del nuevo proyecto de Cadillac F1, vivió su cumpleaños inmerso en el trabajo, aportando datos y kilómetros al equipo junto a su coequipero Valtteri Bottas.

Estas pruebas privadas, a puerta cerrada de hoy al 30 de enero, son la primera oportunidad real de rodar los monoplazas bajo la nueva reglamentación.

TE PUEDE INTERESAR: Boletos del Super Bowl LX alcanzan hasta los 2 millones de pesos en reventa

Durante su primera tanda en España, el piloto de ahora 36 años, marcó un tiempo de un minuto y 25.974 segundos, colocándose en la novena posición, en ese momento. Asimismo, la jornada dejó registros oficiales de varios pilotos presentes en pista:

Isack Hadjar (Red Bull): 1:18.159 (mejor tiempo del día) — 107 vueltas; George Russell (Mercedes): 1:18.696 — 88 vueltas; Franco Colapinto (Alpine): 1:20.189 — 57 vueltas; Kimi Antonelli (Mercedes): 1:20.700 — 59 vueltas; Esteban Ocon (Haas): 1:21.301 — 153 vueltas (más giros del día); Liam Lawson (Racing Bulls): 1:21.513 — 88 vueltas; Valtteri Bottas (Cadillac): 1:24.651 — 33 vueltas, y Gabriel Bortoleto (Audi): 1:25.296 — 28 vueltas.

Los tiempos reflejan que los pilotos de equipos consolidados lideraron la tabla, mientras que los nuevos programas de desarrollo —como el de Cadillac— están más enfocados en completar vueltas y recopilar datos que en luchar por el crono absoluto.

Los test de Barcelona marcan la primera aparición en pista de los nuevos monoplazas 2026 bajo una reglamentación totalmente renovada, en la que todos los equipos tratan de entender el comportamiento de sus autos sin el peso de la competición directa.

Cadillac es uno de los nombres más observados por su condición de novato en la parrilla y por tener a Pérez como uno de sus pilares.

Checo Pérez, con una carrera extensa en la Fórmula 1 y múltiples podios y victorias a su nombre durante su estancia con equipos como Red Bull, ahora inicia una nueva etapa en la máxima categoría con un desafío diferente: construir desde cero un equipo competitivo en el proyecto Cadillac.

La actividad en pista continuará en Barcelona hasta el viernes, con sesiones clave para que cada escudería acumule más datos antes de los próximos test oficiales en Bahréin programados para febrero, y finalmente el inicio de la temporada el 8 de marzo en Australia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Automovilismo

Localizaciones


Barcelona

Personajes


Sergio Pérez

Organizaciones


Fórmula 1

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Ryan James Wedding, uno de los fugitivos más buscados por el FBI, se entregó de manera voluntaria en una embajada tras anunciarlo públicamente en redes sociales.

’No hay operaciones conjuntas con EU’... Sheinbaum confirmó que Ryan Wedding se entregó en la embajada
El vicealmirante aseguró en la misiva que su caso ha sido llevado con un efecto corruptor.

Pide vicealmirante a Sheinbaum su intervención ante acusación por huachicol fiscal
El episodio no se limita a la crónica de un “levantón”. Funciona como un síntoma de un imaginario aspiracional que se consolidó en redes sociales durante la última década.

Caso ‘La Nicholette’ reabre debate sobre narcocultura
La Mandataria mantuvo su postura de que el debate debe centrarse en conocer primero cualquier propuesta concreta.

‘No hay reforma todavía’: Sheinbaum responde y revive señalamientos por fraudes pasados
Evelis Cano, madre del preso político Jack Tantak Cano, apela a la policía frente al centro de detención Zona 7 en Caracas.

Familias de los presos políticos venezolanos aún esperan su liberación
A la apertura de la Bolsa de Nueva York, las acciones de USA Rare Earth se disparaban por encima del 20 %. FOTO:

Trump planea invertir mil 600 millones en una minera de tierras raras
Oren y Tal Alexander hablan en una conferencia de empresarios de bienes raíces en Nueva York el 3 de septiembre del 2013.

Acusan a tres hermanos empresarios de tráfico sexual en Nueva York

Ryan Wedding, el ex atleta olímpico canadiense y narcotraficante, se declaró no culpable ante un tribunal de California, Estados Unidos, de los cargos de tráfico de drogas y homicidio.

Ryan Wedding se declara no culpable de narcotráfico y asesinato en Estados Unidos