Checo Pérez cumple 36 años y los celebra al volante del Cadillac en el test de Barcelona
El piloto mexicano realizó las pruebas privadas de Fórmula 1 en Barcelona, donde registró sus primeros tiempos del proyecto rumbo a la temporada 2026
Sergio “Checo” Pérez celebró este lunes 36 años y lo hizo subiendo al monoplaza de Cadillac en la primera jornada de pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 2026 en el Circuit de Barcelona-Catalunya, marcando su regreso oficial a la categoría con la escudería estadounidense que debuta este año.
El piloto tapatío, ahora parte fundamental del nuevo proyecto de Cadillac F1, vivió su cumpleaños inmerso en el trabajo, aportando datos y kilómetros al equipo junto a su coequipero Valtteri Bottas.
Estas pruebas privadas, a puerta cerrada de hoy al 30 de enero, son la primera oportunidad real de rodar los monoplazas bajo la nueva reglamentación.
Durante su primera tanda en España, el piloto de ahora 36 años, marcó un tiempo de un minuto y 25.974 segundos, colocándose en la novena posición, en ese momento. Asimismo, la jornada dejó registros oficiales de varios pilotos presentes en pista:
Isack Hadjar (Red Bull): 1:18.159 (mejor tiempo del día) — 107 vueltas; George Russell (Mercedes): 1:18.696 — 88 vueltas; Franco Colapinto (Alpine): 1:20.189 — 57 vueltas; Kimi Antonelli (Mercedes): 1:20.700 — 59 vueltas; Esteban Ocon (Haas): 1:21.301 — 153 vueltas (más giros del día); Liam Lawson (Racing Bulls): 1:21.513 — 88 vueltas; Valtteri Bottas (Cadillac): 1:24.651 — 33 vueltas, y Gabriel Bortoleto (Audi): 1:25.296 — 28 vueltas.
Los tiempos reflejan que los pilotos de equipos consolidados lideraron la tabla, mientras que los nuevos programas de desarrollo —como el de Cadillac— están más enfocados en completar vueltas y recopilar datos que en luchar por el crono absoluto.
Los test de Barcelona marcan la primera aparición en pista de los nuevos monoplazas 2026 bajo una reglamentación totalmente renovada, en la que todos los equipos tratan de entender el comportamiento de sus autos sin el peso de la competición directa.
Cadillac es uno de los nombres más observados por su condición de novato en la parrilla y por tener a Pérez como uno de sus pilares.
Checo Pérez, con una carrera extensa en la Fórmula 1 y múltiples podios y victorias a su nombre durante su estancia con equipos como Red Bull, ahora inicia una nueva etapa en la máxima categoría con un desafío diferente: construir desde cero un equipo competitivo en el proyecto Cadillac.
La actividad en pista continuará en Barcelona hasta el viernes, con sesiones clave para que cada escudería acumule más datos antes de los próximos test oficiales en Bahréin programados para febrero, y finalmente el inicio de la temporada el 8 de marzo en Australia.