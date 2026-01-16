Checo Pérez debuta al volante del Cadillac en shakedown en Silverstone rumbo a la F1 2026
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
El piloto mexicano completó sus primeras vueltas con el monoplaza de Cadillac en el Circuito de Silverstone, en una sesión clave de evaluación técnica previa a la Temporada 2026
Sergio Checo Pérez dio este viernes un paso clave rumbo a la temporada 2026 de la Fórmula 1 al manejar por primera vez el monoplaza de Cadillac durante un shakedown realizado en el Circuito de Silverstone, escenario histórico del automovilismo mundial.
La sesión, también conocida como filming day, permitió al equipo estadounidense poner en pista su auto bajo la nueva normativa técnica y comenzar la recopilación de datos fundamentales antes de la pretemporada oficial.
El shakedown tuvo como objetivo principal verificar el correcto funcionamiento de los sistemas básicos del monoplaza, así como evaluar la integración entre el chasis, la transmisión y la unidad de potencia Ferrari que Cadillac utilizará en su debut dentro de la máxima categoría.
TE PUEDE INTERESAR: Bills y su talón de Aquiles en el peor momento
Durante la jornada, Checo Pérez fue el primer piloto en subirse al auto y completar vueltas, en una sesión marcada por ajustes iniciales y condiciones variables, pero que terminó con sensaciones positivas para la escudería.
Además de servir como primer contacto entre el piloto mexicano y su nuevo equipo, la actividad en Silverstone fue significativa por ser la primera vez que se escuchó en pista el motor Ferrari bajo las reglas técnicas de 2026, lo que generó gran expectativa entre aficionados y especialistas.
Tras Pérez, también está previsto que Valtteri Bottas y el piloto de reserva Zhou Guanyu participen en futuras pruebas privadas del proyecto.
Cadillac se convertirá en la undécima escudería de la Fórmula 1 a partir de 2026, siendo el primer equipo completamente nuevo en integrarse desde 2016.
Como parte de su plan de preparación, la escudería tiene programadas pruebas de pretemporada en Barcelona y Bahréin, además de la presentación oficial de su imagen y colores en febrero.
Para Checo Pérez, este shakedown representa su regreso formal a la parrilla y el inicio de una nueva etapa en su carrera, ahora como referente de un proyecto que busca consolidarse desde su primer año en la Fórmula 1.