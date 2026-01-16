Checo Pérez debuta al volante del Cadillac en shakedown en Silverstone rumbo a la F1 2026

Sergio Checo Pérez dio este viernes un paso clave rumbo a la temporada 2026 de la Fórmula 1 al manejar por primera vez el monoplaza de Cadillac durante un shakedown realizado en el Circuito de Silverstone, escenario histórico del automovilismo mundial.

La sesión, también conocida como filming day, permitió al equipo estadounidense poner en pista su auto bajo la nueva normativa técnica y comenzar la recopilación de datos fundamentales antes de la pretemporada oficial.

El shakedown tuvo como objetivo principal verificar el correcto funcionamiento de los sistemas básicos del monoplaza, así como evaluar la integración entre el chasis, la transmisión y la unidad de potencia Ferrari que Cadillac utilizará en su debut dentro de la máxima categoría.

