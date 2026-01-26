Boletos del Super Bowl LX alcanzan hasta los 2 millones de pesos en reventa

Fútbol Americano
/ 26 enero 2026
    Boletos del Super Bowl LX alcanzan hasta los 2 millones de pesos en reventa
    La alta demanda por el Super Bowl LX ha llevado a que boletos en zonas preferenciales sean ofertados hasta en 100 mil dólares en sitios de reventa en Internet. FOTOS: ESPECIAL

El duelo entre Seahawks de Seattle y Patriots de Nueva Inglaterra dispara los precios en plataformas de reventa, con entradas que rondan los 100 mil dólares para ubicaciones premium

La reventa de boletos para el Super Bowl LX, que enfrentará a Seahawks de Seattle y Patriots de Nueva Inglaterra, ha alcanzado cifras históricas a medida que se acerca el partido por el campeonato de la NFL.

En distintas plataformas de reventa en Internet, algunos boletos han sido listados hasta en 100 mil dólares, es decir, casi 2 millones de pesos mexicanos, especialmente para ubicaciones consideradas premium dentro del estadio, lo que refleja el enorme interés por asistir al evento deportivo más importante del futbol americano.

De acuerdo con los listados disponibles en SeatGeek, una de las plataformas más populares de compra y reventa de boletos, existen entradas de alta gama con precios que se elevan de manera considerable conforme se reduce la disponibilidad.

En algunos casos, estos boletos premium, ubicados en zonas preferenciales o con beneficios adicionales, han sido publicados en rangos extraordinarios que se acercan a los 100 mil dólares, muy por encima del promedio habitual de otros años.

$!Los boletos en puntos cercanos al terreno de juego se acercan a los 80 mil dólares y algunos están por agotarse.
Los boletos en puntos cercanos al terreno de juego se acercan a los 80 mil dólares y algunos están por agotarse. FOTO: SEAT GEEK

En StubHub, otro de los principales mercados de reventa a nivel internacional, los precios también varían ampliamente dependiendo de la sección, cercanía al campo y tipo de experiencia incluida.

En esta plataforma se han detectado boletos en decenas de miles de dólares, con reportes de asientos especiales que superan los 80 mil dólares, principalmente en áreas centrales y zonas con servicios VIP.

Por su parte, la reventa oficial a través de Ticketmaster presenta rangos igualmente elevados. Los boletos más “accesibles” parten aproximadamente desde los 6 mil a 7 mil dólares, mientras que las secciones intermedias oscilan entre 7 mil y 10 mil dólares.

En el caso de los asientos mejor ubicados, especialmente cerca del medio campo, los precios pueden superar los 20 mil dólares, dependiendo de la demanda y la disponibilidad en tiempo real.

Estas cifras evidencian el impacto que tiene el Super Bowl LX tanto a nivel deportivo como comercial.

Aunque todavía existen opciones menos costosas dentro de los mercados secundarios, la combinación de oferta limitada, alta demanda y el atractivo del enfrentamiento ha provocado que algunos revendedores eleven los precios a niveles históricos.

Los montos cercanos a los 100 mil dólares corresponden a listados específicos de revendedores particulares y no representan el precio promedio pagado por la mayoría de los aficionados, pero sí marcan una referencia clara del valor que puede alcanzar una entrada para este evento.

