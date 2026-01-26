Boletos del Super Bowl LX alcanzan hasta los 2 millones de pesos en reventa

La reventa de boletos para el Super Bowl LX, que enfrentará a Seahawks de Seattle y Patriots de Nueva Inglaterra, ha alcanzado cifras históricas a medida que se acerca el partido por el campeonato de la NFL.

En distintas plataformas de reventa en Internet, algunos boletos han sido listados hasta en 100 mil dólares, es decir, casi 2 millones de pesos mexicanos, especialmente para ubicaciones consideradas premium dentro del estadio, lo que refleja el enorme interés por asistir al evento deportivo más importante del futbol americano.

De acuerdo con los listados disponibles en SeatGeek, una de las plataformas más populares de compra y reventa de boletos, existen entradas de alta gama con precios que se elevan de manera considerable conforme se reduce la disponibilidad.

En algunos casos, estos boletos premium, ubicados en zonas preferenciales o con beneficios adicionales, han sido publicados en rangos extraordinarios que se acercan a los 100 mil dólares, muy por encima del promedio habitual de otros años.