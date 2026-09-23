Hadjar renueva con Red Bull para 2027 y seguirá junto a Verstappen

Isack Hadjar seguirá como compañero de Max Verstappen en Red Bull durante la temporada 2027 de Fórmula 1. La escudería anunció este miércoles la renovación del francés, de 21 años, y confirmó su alineación para el próximo campeonato. La noticia llega antes del Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú, donde Hadjar reaparecerá después de perderse tres carreras por una lesión de muñeca. Su regreso coincide con un voto de confianza del equipo dirigido por Laurent Mekies. El francés faltó a los Grandes Premios de Países Bajos, Italia y España; durante su ausencia, Liam Lawson ocupó el segundo monoplaza de la escudería.

Hadjar ocupa el octavo lugar del Mundial de Pilotos con 71 puntos. Ha puntuado en ocho de las 11 carreras que disputó en 2026, incluido un tercer puesto en Mónaco, resultados que respaldan su permanencia en uno de los asientos más exigentes de la parrilla. El camino del francés dentro de la estructura comenzó en 2022, cuando ingresó al programa de jóvenes pilotos de Red Bull. Tras ser subcampeón de Fórmula 2 en 2024, debutó con Racing Bulls en 2025 y consiguió su primer podio en Zandvoort, antes de ascender al equipo principal. Mekies destacó el rendimiento del piloto dentro y fuera de la pista, especialmente porque apenas disputa su segunda campaña en F1. El directivo también reconoció su trabajo con los ingenieros y su disposición para aprender y desarrollar el monoplaza. “Estoy muy emocionado de continuar con Oracle Red Bull Racing”, afirmó Hadjar. El francés agradeció el apoyo recibido desde su llegada y valoró la oportunidad de competir junto a un tetracampeón mundial, mientras busca mejorar cada día.

Verstappen también respaldó la decisión. El neerlandés aseguró que mantiene una buena relación con su compañero y consideró positiva la continuidad para concentrarse en las próximas carreras. Además, celebró que Hadjar pueda recuperar su lugar tras la lesión. Con su futuro resuelto, Hadjar buscará retomar el ritmo competitivo en Azerbaiyán y fortalecer su aportación al equipo. Para Red Bull, mantener la dupla permite dar continuidad al trabajo de desarrollo en una temporada en la que Verstappen todavía persigue su primera victoria.