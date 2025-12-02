Red Bull le da las gracias a Tsunoda y completa su equipo: así queda la parrilla de Fórmula 1 para 2026
La temporada contará con 22 pilotos, incluyendo el debut del equipo Cadillac y la incorporación de jóvenes como Arvid Lindblad
La estructura de Red Bull confirmó este martes que Yuki Tsunoda no continuará como piloto titular en 2026. El japonés, quien disputó la temporada 2025 con el equipo principal tras un breve paso por Racing Bulls, dejará su asiento para dar paso al francés Isack Hadjar, seleccionado para acompañar a Max Verstappen en la nueva etapa técnica de la Fórmula 1.
La decisión pone fin a la presencia de Tsunoda como piloto de parrilla después de cinco campañas. La escudería informó que el japonés seguirá ligado a la organización como piloto de pruebas y reserva, un rol que ocupará durante la transición hacia los nuevos motores híbridos que entrarán en funcionamiento en 2026. Con ello, Red Bull cierra un ciclo que había mantenido a Tsunoda dentro de su estructura desde su debut en 2021.
El ascenso de Hadjar, de 21 años, se concreta tras su paso por Visa Cash App Racing Bulls, donde obtuvo su primer podio en el Gran Premio de Países Bajos. El francés destacó que la oportunidad representa un paso importante dentro del programa de desarrollo del equipo, al que pertenece desde categorías inferiores.
Con la confirmación de Hadjar, Red Bull se convierte en la última escudería en anunciar su alineación, lo que permite cerrar la lista completa de pilotos para 2026. La parrilla estará compuesta por 22 nombres y marcará el inicio oficial de la era híbrida 2.0, que exigirá a los equipos un rediseño integral de sus monoplazas.
Uno de los movimientos más comentados se dio también en Racing Bulls, donde fue anunciado el sueco Arvid Lindblad, de 18 años. El joven piloto compartirá garaje con Liam Lawson, quien regresa con el objetivo de consolidarse después de sumar 38 puntos en 2025. Lindblad llamó la atención desde su participación en los entrenamientos del Gran Premio de México, donde completó la sesión en sexto lugar con el auto de Verstappen.
El resto de los equipos mantuvo la estabilidad que buscaban para enfrentar el cambio reglamentario. Entre los anuncios ya confirmados se encuentra la continuidad de Lando Norris y Oscar Piastri en McLaren, Charles Leclerc y Lewis Hamilton en Ferrari, así como George Russell y Kimi Antonelli en Mercedes. La parrilla contará además con el debut del equipo Cadillac, con Sergio Pérez y Valtteri Bottas al volante, incorporándose como la undécima escudería del campeonato.
Con todos los movimientos ya oficializados, la Fórmula 1 tiene definida la alineación que afrontará un año marcado por nuevas reglas, motores renovados y una reorganización profunda en la competencia.