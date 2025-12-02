Red Bull le da las gracias a Tsunoda y completa su equipo: así queda la parrilla de Fórmula 1 para 2026

La estructura de Red Bull confirmó este martes que Yuki Tsunoda no continuará como piloto titular en 2026. El japonés, quien disputó la temporada 2025 con el equipo principal tras un breve paso por Racing Bulls, dejará su asiento para dar paso al francés Isack Hadjar, seleccionado para acompañar a Max Verstappen en la nueva etapa técnica de la Fórmula 1.

La decisión pone fin a la presencia de Tsunoda como piloto de parrilla después de cinco campañas. La escudería informó que el japonés seguirá ligado a la organización como piloto de pruebas y reserva, un rol que ocupará durante la transición hacia los nuevos motores híbridos que entrarán en funcionamiento en 2026. Con ello, Red Bull cierra un ciclo que había mantenido a Tsunoda dentro de su estructura desde su debut en 2021.

El ascenso de Hadjar, de 21 años, se concreta tras su paso por Visa Cash App Racing Bulls, donde obtuvo su primer podio en el Gran Premio de Países Bajos. El francés destacó que la oportunidad representa un paso importante dentro del programa de desarrollo del equipo, al que pertenece desde categorías inferiores.