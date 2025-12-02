Red Bull le da las gracias a Tsunoda y completa su equipo: así queda la parrilla de Fórmula 1 para 2026

Automovilismo
/ 2 diciembre 2025
    Red Bull le da las gracias a Tsunoda y completa su equipo: así queda la parrilla de Fórmula 1 para 2026
    La salida de Yuki Tsunoda del asiento titular de Red Bull para 2026 abrió paso al ascenso de Isack Hadjar, movimiento con el que la Fórmula 1 completó la parrilla para la nueva era híbrida. FOTO: X/RED BULL

La temporada contará con 22 pilotos, incluyendo el debut del equipo Cadillac y la incorporación de jóvenes como Arvid Lindblad

La estructura de Red Bull confirmó este martes que Yuki Tsunoda no continuará como piloto titular en 2026. El japonés, quien disputó la temporada 2025 con el equipo principal tras un breve paso por Racing Bulls, dejará su asiento para dar paso al francés Isack Hadjar, seleccionado para acompañar a Max Verstappen en la nueva etapa técnica de la Fórmula 1.

La decisión pone fin a la presencia de Tsunoda como piloto de parrilla después de cinco campañas. La escudería informó que el japonés seguirá ligado a la organización como piloto de pruebas y reserva, un rol que ocupará durante la transición hacia los nuevos motores híbridos que entrarán en funcionamiento en 2026. Con ello, Red Bull cierra un ciclo que había mantenido a Tsunoda dentro de su estructura desde su debut en 2021.

TE PUEDE INTERESAR: Intec Don Bosco representará a México en la Copa Panamericana Juvenil B tras ganar la liga

El ascenso de Hadjar, de 21 años, se concreta tras su paso por Visa Cash App Racing Bulls, donde obtuvo su primer podio en el Gran Premio de Países Bajos. El francés destacó que la oportunidad representa un paso importante dentro del programa de desarrollo del equipo, al que pertenece desde categorías inferiores.

Con la confirmación de Hadjar, Red Bull se convierte en la última escudería en anunciar su alineación, lo que permite cerrar la lista completa de pilotos para 2026. La parrilla estará compuesta por 22 nombres y marcará el inicio oficial de la era híbrida 2.0, que exigirá a los equipos un rediseño integral de sus monoplazas.

Uno de los movimientos más comentados se dio también en Racing Bulls, donde fue anunciado el sueco Arvid Lindblad, de 18 años. El joven piloto compartirá garaje con Liam Lawson, quien regresa con el objetivo de consolidarse después de sumar 38 puntos en 2025. Lindblad llamó la atención desde su participación en los entrenamientos del Gran Premio de México, donde completó la sesión en sexto lugar con el auto de Verstappen.

El resto de los equipos mantuvo la estabilidad que buscaban para enfrentar el cambio reglamentario. Entre los anuncios ya confirmados se encuentra la continuidad de Lando Norris y Oscar Piastri en McLaren, Charles Leclerc y Lewis Hamilton en Ferrari, así como George Russell y Kimi Antonelli en Mercedes. La parrilla contará además con el debut del equipo Cadillac, con Sergio Pérez y Valtteri Bottas al volante, incorporándose como la undécima escudería del campeonato.

Con todos los movimientos ya oficializados, la Fórmula 1 tiene definida la alineación que afrontará un año marcado por nuevas reglas, motores renovados y una reorganización profunda en la competencia.

Temas


Automovilismo

Localizaciones


Inglaterra

Personajes


Max Verstappen

Organizaciones


Fórmula 1
Oracle Red Bull Racing

true

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Coahuila se ubicó entre los estados con los mejores ingresos para los trabajadores de la manufactura.

Coahuila, en el top 6 en salarios promedio en sector manufacturero: Inegi
Pemex sigue siendo una sangría para las finanzas públicas del país.

Genera Pemex boquete económico de 284 mil mdp en 2025
El Secretario de Educación resaltó el impulso a las estrategias educativas para mejorar la enseñanza de inglés, así como el uso correcto de la inteligencia artificial.

Coahuila: Destaca Secretario de Educación nuevas acciones en inglés, tecnología y socioemocional
Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, se declaró culpable el lunes en una Corte de Distrito del Norte de Illinois.

Joaquín Guzmán López se declara culpable en EU; admite haber secuestrado a ‘El Mayo’

Una bodega improvisada en una vivienda de la colonia Eucalipto se incendió luego de que cuatro menores jugaran con cerillos.

Por un ‘juego de niños’, menores prenden fuego a domicilio de su vecino en Lomas del Bosque
La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el aumento al salario mínimo 2026 se dará a conocer en los próximos días. Te contamos cuánto podría subir y qué falta para que sea oficial.

Salario mínimo 2026 en México... ¿cuánto subiría y cuándo se anunciará el aumento?
Un juez del Estado de México vinculó a proceso a 12 elementos de la Policía Municipal de Acambay por su presunta participación en un ataque armado que dejó un oficial muerto y cuatro lesionados.

Vinculan a proceso a 12 policías de Acambay por homicidio agravado en ataque a agentes estatales
Contundente. La reina de belleza mexicana aseguró que no renunciará a su título y calificó como injustos los ataques que han surgido en redes sociales.

‘Yo me merezco esta corona’: Fátima Bosch rechaza que renunciará a Miss Universo