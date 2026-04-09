¿A qué equipo de la WNBA irá Gabriela Jáquez? La mexicana de UCLA apunta al Top 10 del Draft 2026

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Básquetbol
/ 9 abril 2026
    ¿A qué equipo de la WNBA irá Gabriela Jáquez? La mexicana de UCLA apunta al Top 10 del Draft 2026
    Gabriela Jáquez llega al Draft 2026 de la WNBA tras coronarse campeona de la NCAA con UCLA y perfilarse como una de las jugadoras con opciones reales de meterse al Top 10. FOTO: ESPECIAL

La mexicana recién se coronó con UCLA en la NCAA; aunque algunas proyecciones la colocan fuera del Top 10, su cierre de temporada la metió de lleno en la conversación de primera ronda

Gabriela Jáquez llega al Draft 2026 de la WNBA con el impulso de una temporada histórica. La jugadora de raíces mexicanas viene de conquistar el campeonato de la NCAA con las Bruins de UCLA, luego de una final dominante ante South Carolina en la que firmó 21 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias.

Además, fue una de las 15 invitadas oficiales para asistir a la ceremonia del draft, otra señal de que su nombre está bien posicionado rumbo a la primera ronda.

Para México, el caso de Jáquez no es menor. Su cierre universitario elevó de forma clara su valor de mercado, al grado de que distintos análisis la colocan peleando por entrar entre las primeras selecciones.

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Hoy “la mayoría de los mock drafts” ya la validan como una prospecto de Top 10. Sin embargo, otros medios la colocan en el puesto 12 rumbo al Draft y el mock draft más reciente de ESPN la proyectó en el sitio 11 con Washington Mystics.

Es decir, no hay consenso total sobre que sea Top 10 fijo, pero sí existe una tendencia clara a verla instalada en la primera ronda y muy cerca de ese corte.

Entre los equipos que podrían escogerla aparece Golden State Valkyries, dueñas de la selección número 8. Su versatilidad ofensiva, su energía y la capacidad de desempeñarse en más de una posición encajan con el perfil que busca la franquicia de California.

También está Washington Mystics, que cuenta con las selecciones 9 y 11; de hecho; otros análisis ven a Washington reforzando su rotación exterior con una jugadora de esfuerzo constante y buen tiro.

Otro destino que aparece sobre la mesa es Indiana Fever, propietaria de la selección 10. Jáquez podría complementar a Caitlin Clark por su intensidad, lectura del juego y capacidad para alternar entre posiciones exteriores.

En el tablero oficial del draft, además, esos lugares del 8 al 10 pertenecen a Golden State, Washington e Indiana, por lo que, si su ascenso de último momento se mantiene, ahí estaría la ventana más realista para verla meterse al ansiado Top 10.

Así, Gabriela Jáquez llegará a la noche del Draft 2026 de la WNBA como una de las mexicanas con mayor proyección reciente en el basquetbol femenil. Golden State Valkyries, Washington Mystics e Indiana Fever lucen hoy como los nombres más viables para cambiarle la carrera.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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