Gabriela Jáquez hace historia: primera mexicana campeona de la NCAA con UCLA

Gabriela Jáquez se convirtió este domingo en campeona de la NCAA tras formar parte de la histórica victoria de UCLA sobre South Carolina, en un resultado que colocó a la mexicana en la élite del basquetbol colegial. Las Bruins dominaron la Final de principio a fin y sellaron un triunfo contundente de 79-51, suficiente para conquistar su primer campeonato nacional femenil bajo formato NCAA. La jugadora de ascendencia mexicana tuvo una actuación decisiva en el duelo por el título.

De acuerdo con reportes del partido, Jáquez lideró a UCLA junto a Lauren Betts y cerró la final con 21 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias, siendo una de las grandes figuras de la tarde en Phoenix. Betts, además, firmó 16 unidades y 11 rebotes, y fue reconocida como la Jugadora Más Destacada del Final Four. El campeonato representa un momento histórico para UCLA, que llegó al juego definitivo tras derrotar 51-44 a Texas en la Semifinal nacional.

Antes de esta consagración, el programa femenil nunca había ganado el título NCAA, por lo que la generación encabezada por Cori Close quedó marcada como la primera en lograrlo. La temporada también fue extraordinaria para las Bruins, que cerraron con marca de 37-1. Para el deporte mexicano, la coronación de Gabriela Jáquez también tiene un peso especial.

Ella había destacado en la previa como una seleccionada mexicana al borde de un campeonato inédito, y la Final terminó confirmando ese escenario: una mexicana levantando el trofeo universitario más importante del basquetbol femenil en Estados Unidos. Así, Gabriela Jáquez no solo fue campeona con UCLA, sino que además se volvió pieza central de una conquista que ya ocupa un lugar especial tanto en la historia de las Bruins como en el seguimiento del basquetbol mexicano rumbo a nuevos escenarios internacionales.

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