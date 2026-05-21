Semarnat explica cancelación del proyecto ‘Perfect Day’ en Mahahual, tras protesta

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, informó en su cuenta de X que concluyó conforme a derecho el procedimiento ambiental del proyecto ‘Perfect Day’ de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, y argumentó que la decisión de no aprobarlo se sustentó en criterios técnicos, jurídicos y científicos, privilegiando la protección de los ecosistemas y el interés público. A través de un comunicado, Semarnat explicó que llevó a cabo un análisis técnico, ambiental y jurídico correspondiente a proyectos vinculados al desarrollo turístico denominado ‘Perfect Day’, entre ellos ‘Beach Club Perfect Day México’ y ‘Construcción de un Muelle para Cruceros de Uso Privado, Terminal Portuaria en Mahahual, Q. Roo’, promovidos en Mahahual, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, por Royal Caribbean mediante las razones sociales Cielo Asoleado S. de R.L. de C.V. y Promociones Turísticas Mahahual, S.A. de C.V.

Cabe destacar que en un primer momento la Semarnat no acompañó el freno al proyecto turístico con un documento oficial, sOlo el anuncio de su titular, Alicia Bárcena, durante una conferencia de prensa: “Como señaló la secretaria @aliciabarcena, el proyecto no será aprobado. La protección de arrecifes, manglares y ecosistemas del Caribe mexicano es una prioridad ambiental para México”, reiteró el comunicado. En ese sentido, detalló que, derivado de la revisión técnica realizada por la Dirección se identificó que dichos proyectos guardaban relación funcional, operativa y ambiental entre sí, por lo que determinó la necesidad de analizarlos de manera integral y no fragmentada, a fin de valorar adecuadamente sus posibles impactos acumulativos y sinérgicos sobre los ecosistemas costeros y marinos de la región. Precisó que, en el caso del proyecto ‘Perfect Day’, el promovente planteó la demolición de infraestructura existente y la construcción y operación de un parque acuático integrado por seis secciones: Hideaway, Arrival, Family Cove, Loco Waterpark, Área de Servicios y Áreas Naturales. Expuso que el desarrollo se planteaba en una superficie total de 82.58 hectáreas, incluyendo 16.38 hectáreas sujetas a cambio de uso de suelo y contemplaba playas y ríos artificiales, canal artificial para trajineras, infraestructura de apoyo, una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) con pozo de inyección y una Planta de Ósmosis Inversa (POI) para abastecimiento de agua potable, con pozos de extracción y disposición de salmuera.

PRINCIPALES PUNTOS DE DAÑO AMBIENTAL IDENTIFICADOS POR SEMARNAT Indicó que, resultado del análisis técnico y ambiental del proyecto, la DGIRA identificó diversos elementos relevantes, entre ellos la presencia de vegetación de manglar dentro de la poligonal del proyecto; posibles incumplimientos respecto de las distancias previstas en la NOM-022-SEMARNAT-2003, que se refiere a la protección de manglares por la proximidad de las obras; posibles afectaciones derivadas de intrusión salina asociadas a la Planta de Ósmosis Inversa; y riesgos de alteración al balance hidrológico del acuífero.

Adicionalmente, insuficiencia de medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental; ausencia de análisis suficientes sobre posibles afectaciones a ecosistemas acuáticos y arrecifales dentro de la zona de influencia del Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano; posible afectación de especies enlistadas en la NOM 059 de Semarnat; y en relación con los arrecifes de coral dijo que, si bien están en condiciones de vulnerabilidad, se están recuperando lentamente debido a impactos ambientales anteriores. Con respecto del proyecto ‘Beach Club Perfect Day México, Mahahual, Quintana Roo’, señaló que contemplaba obras de infraestructura turística y marítima, incluyendo áreas administrativas, albercas, cabañas, caminos, estaciones de servicio, dragado, conformación de una caleta artificial e instalación de estructuras marinas. Apuntó que durante su revisión técnica, la DGIRA identificó 33 impactos ambientales sin la presentación de medidas para mitigar, prevenir y compensar dichos impactos, entre ellos la incidencia de vegetación de manglar dentro del predio; posibles afectaciones a ecosistemas arrecifales y acuáticos; impactos asociados a generación de aguas residuales, manejo de salmuera, residuos sólidos, ruido y remoción de vegetación; alteraciones hidrológicas derivadas de cimentaciones y estructuras; así como insuficiencia de las medidas propuestas para prevenir, mitigar y compensar impactos ambientales.

Con relación con el proyecto “Construcción de un Muelle para Cruceros de Uso Privado, Terminal Portuaria en Mahahual, Q. Roo”, puntualizó que la DGIRA identificó la existencia de dos trámites distintos relacionados con el mismo objeto de intervención; el primero, un Aviso de No Requerimiento de autorización en materia de impacto ambiental, y el segundo, una solicitud de modificación de proyecto para modernización de infraestructura portuaria. En ese tenor, resaltó que durante el análisis técnico se identificaron inconsistencias sustantivas entre ambos procedimientos, ya que mientras uno planteaba actividades de mantenimiento y rehabilitación, el otro contemplaba la demolición parcial, ampliación y construcción de nueva infraestructura sobre el mismo muelle, por lo que mediante acuerdo administrativo de fecha 20 de mayo de 2026, la DGIRA no autorizó la modificación del proyecto relativo a dicho muelle.

Además, la dependencia destacó que el pasado 19 de mayo de 2026, la promovente presentó formalmente el desistimiento del procedimiento de evaluación ambiental del proyecto ‘Perfect Day’, por lo que la DGIRA realizó las actuaciones administrativas correspondientes para concluir el procedimiento conforme a derecho y de acuerdo con la legislación ambiental aplicable. Ante la conclusión del procedimiento, la Semarnat reiteró que las decisiones en materia ambiental se toman con base en criterios técnicos, jurídicos y científicos, privilegiando la protección de los ecosistemas y el interés público y refrendó su compromiso con una política ecológica y ambiental humanista. “La protección del Sistema Arrecifal Mesoamericano, los manglares, acuíferos y ecosistemas costeros del Caribe mexicano constituye una prioridad ambiental para el Gobierno de México”, dijo. “México impulsa un desarrollo sustentable que armonice el crecimiento económico y turístico con la protección de los ecosistemas y el patrimonio natural del país”, agregó.

MANIFESTANTES EN EDIFICIO SEMARNAT Horas antes del aviso, un grupo de manifestantes fueron recibidos en las instalaciones de la Semarnat, exigían que declarara de manera oficial y por el escrito el resultado del dictamen conforme a derecho. Esta mañana, activistas y defensores del medio ambiente protestaron en las instalaciones de la dependencia para exigir la resolución oficial final del rechazo a este proyecto, pues a dos días de que la secretaria Alicia Bárcena anunció el freno al megaproyecto, no se han publicado las razones que sustentaron la negativa. Las organizaciones Greenpeace México, A.C., Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, AC (DMAS), Selvame Mx, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Cenotes Urbanos, Moce Yax Cuxtal y Grupo Ecologista del Mayab A.C., expresaron que la sociedad tiene derecho a conocer las razones técnicas, científicas y jurídicas para no autorizar la construcción del parque acuático.

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