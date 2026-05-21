Lisa, Anitta y Rema unen géneros musicales en himno rumbo al Mundial 2026

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    Lisa, Anitta y Rema unen géneros musicales en himno rumbo al Mundial 2026
    Apuesta. El videoclip de ‘Goals’ combina coreografías, futbol y efectos visuales inspirados en la energía del torneo internacional. FOTO: ESPECIAL
Israel García
por Israel García

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El sencillo “Goals” mezclará pop, afrobeat y funk brasileño como parte de las actividades musicales de la Copa Mundial

El k-pop, el funk brasileño y el afrobeat encontraron un punto de encuentro en “Goals”, sencillo con el que la estrella tailandesa Lisa, integrante de BLACKPINK, la cantante brasileña Anitta y el rapero nigeriano Rema unen sus estilos para ponerle ritmo al Mundial de la FIFA 2026.

La mañana del jueves se lanzó, a través de plataformas musicales como Spotify, YouTube y Amazon Music, el tema oficial que formará parte del álbum del evento deportivo.

‘Goals’, producido por el ganador del Grammy Cirkut junto a Bava y PinkSlip, fusiona pop latino, sonidos surcoreanos y afrobeat. A lo largo de tres minutos, cada uno de los intérpretes imprime su esencia para construir un tema energético inspirado en el futbol.

El tema, lanzado a través de SALXCO UAM y Def Jam Recordings, también llegó acompañado de un video musical en el que Lisa demuestra sus habilidades de baile con una coreografía sensual, mientras se intercalan escenas de jugadores dominando el balón y la palabra “Goals” aparece constantemente.

Anitta, por su parte, mira con seguridad a la cámara mientras unas llamas azules iluminan su rostro, a la par que Rema rapea y mueve las manos al ritmo acelerado de la canción. Las mascotas del Mundial, Maple, Zayu y Clutch, también aparecen en distintas escenas del videoclip junto al famoso Labubu que hizo popular Lisa.

FIESTA DEL BALÓN

A través de un comunicado oficial, Lisa expresó que formar parte del proyecto ha sido una experiencia emocionante.

“La música siempre une a las personas en todo el mundo, así que ha sido un honor trabajar con Anitta y Rema”, señaló.

https://vanguardia.com.mx/show/al-rescate-spotify-lanza-programa-para-facilitar-boletos-de-conciertos-AM20860347

La canción será presentada en vivo durante la ceremonia de apertura de la Copa Mundial en Los Ángeles el próximo 12 de junio. (Con información de El Universal)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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