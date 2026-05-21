Lisa, Anitta y Rema unen géneros musicales en himno rumbo al Mundial 2026

El k-pop, el funk brasileño y el afrobeat encontraron un punto de encuentro en “Goals”, sencillo con el que la estrella tailandesa Lisa, integrante de BLACKPINK, la cantante brasileña Anitta y el rapero nigeriano Rema unen sus estilos para ponerle ritmo al Mundial de la FIFA 2026.

La mañana del jueves se lanzó, a través de plataformas musicales como Spotify, YouTube y Amazon Music, el tema oficial que formará parte del álbum del evento deportivo.

‘Goals’, producido por el ganador del Grammy Cirkut junto a Bava y PinkSlip, fusiona pop latino, sonidos surcoreanos y afrobeat. A lo largo de tres minutos, cada uno de los intérpretes imprime su esencia para construir un tema energético inspirado en el futbol.