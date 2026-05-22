Sheinbaum respalda a la FGR tras rechazar vinculación de los Farías Laguna con asesinatos de marinos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respaldó públicamente a la Fiscalía General de la República (FGR) luego de que la institución negara que existan imputaciones directas contra una organización presuntamente liderada por los hermanos Farías Laguna por la muerte de tres elementos de la Secretaría de Marina y una extrabajadora de la delegación de la fiscalía en Colima. Durante la conferencia matutina de este viernes, Sheinbaum fue cuestionada sobre una publicación difundida por el diario El Universal, en la que se señala que integrantes de una red criminal vinculada a presunto huachicol fiscal habrían estado relacionados con asesinatos de servidores públicos y personal naval.

Ante ello, Sheinbaum respondió que la propia fiscalía ya había aclarado el tema y reiteró que la información publicada era falsa. “¿Ya salió? qué bueno. Porque lo mencionó la fiscal en la mañana, que era falso. Qué bueno que ya publicaron que es falso”, declaró la presidenta. Posteriormente, la titular del Ejecutivo federal insistió en la necesidad de impulsar mecanismos para combatir la desinformación, al considerar que diariamente circulan numerosas noticias falsas. “Es falso, como bien lo dice la fiscalía”, reiteró la mandataria.

FGR RECHAZA IMPUTACIONES DIRECTAS CONTRA LOS FARÍAS LAGUNA Horas antes, la Fiscalía General de la República emitió un comunicado oficial en el que rechazó que existan imputaciones formales que vinculen directamente a las personas señaladas con los homicidios referidos en la publicación periodística. “Con relación a la nota periodística difundida este viernes en el diario El Universal, titulada FGR: LOS FARÍAS EJECUTARON A 3 MARINOS Y FISCAL, la Fiscalía General de la República (FGR) precisa que el Ministerio Público Federal no cuenta con ninguna imputación que establezca que las personas señaladas hayan tenido participación en las muertes referidas”, indicó la dependencia. La institución añadió que, incluso de acuerdo con la propia publicación, las afirmaciones señaladas estaban sustentadas en referencias periodísticas y no en datos concluyentes derivados de las investigaciones ministeriales. “Como la misma publicación lo refiere, dichas aseveraciones se basan en información de medios de comunicación y no en datos contundentes de las investigaciones”, señaló la fiscalía. Asimismo, reiteró que hasta el momento no existen elementos directos que acrediten la posible participación de los involucrados en homicidios de civiles y funcionarios públicos. “Esta institución reitera que, hasta este momento, no se cuenta con datos directos que establezcan la posible participación de las personas mencionadas en la nota con la privación de la vida de diversas personas civiles y servidoras públicas”, puntualizó.

EL UNIVERSAL PUBLICA NOTA SEÑALANDO A LOS FARIAS POR LA MUERTE DE TRES MARINOS Y UNA MUJER De acuerdo con la información difundida por El Universal, la fiscalía habría presentado ante un juez una solicitud de orden de aprehensión contra 14 personas acusadas de delincuencia organizada y, en algunos casos, de contrabando, relacionada con una presunta red dedicada al llamado huachicol fiscal. Según la publicación, la juez de control Mariana Vieyra Valdés solicitó reformular dicha petición. El medio señaló que, dentro de las investigaciones, se describía a la organización criminal como una estructura que recurría a métodos de extrema violencia para proteger sus operaciones y evitar denuncias o filtraciones relacionadas con sus actividades. La publicación refirió que las personas que se negaban a colaborar o intentaban denunciar el funcionamiento de la organización eran presuntamente privadas de la vida como mecanismo de intimidación, control y silenciamiento. LOS NOMBRES SEÑALADOS EN LA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA La nota periodística indicó que las investigaciones hacían referencia a una presunta organización vinculada con el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, actualmente recluido en el penal federal del Altiplano, así como con el contralmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina y sujeto a un proceso de extradición hacia México. Según la publicación, ambos estarían relacionados con una red dedicada al ingreso ilícito de hidrocarburos al país mediante presuntos esquemas de corrupción en aduanas. En el informe citado por el medio, se mencionaba que las conclusiones estaban basadas en notas periodísticas y datos de inteligencia relacionados con ejecuciones de personas que presuntamente denunciaron irregularidades cometidas por la organización criminal. Entre las víctimas mencionadas se encontraba el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar; Magali Janet Nava Ramos, identificada como auxiliar adscrita a la delegación de la fiscalía en Colima; el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez y el capitán de navío Adrián Omar del Ángel Zúñiga. La publicación añadió que dichas personas habrían sido asesinadas tras denunciar el funcionamiento de la presunta red criminal dedicada al ingreso ilegal de hidrocarburos mediante corrupción aduanera.

INVESTIGACIONES CONTINÚAN EN CURSO Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha informado sobre nuevas imputaciones relacionadas con los homicidios mencionados ni sobre avances específicos que vinculen directamente a los hermanos Farías Laguna con esos hechos. La dependencia reiteró que las investigaciones continúan y sostuvo que la información difundida en la publicación periodística no corresponde a imputaciones formales sustentadas por el Ministerio Público Federal.

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