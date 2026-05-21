Cruz Azul y Pumas decepcionan en la Ida de la Final del Clausura 2026

La Final del Clausura 2026 de la Liga MX quedó abierta. Cruz Azul y Pumas empataron 0-0 en el partido de ida disputado en el estadio Ciudad de los Deportes, en un encuentro con pocas oportunidades claras y con los porteros como figuras en los momentos clave. El conjunto celeste arrancó con mayor intensidad y trató de imponer condiciones desde los primeros minutos. José Antonio Paradela, Agustín Palavecino y Charly Rodríguez buscaron abrir el marcador con disparos de media distancia, pero se encontraron con un atento Keylor Navas, quien volvió a responder en una instancia importante para los universitarios.

La presión ofensiva de La Máquina, sin embargo, duró poco. Después de un inicio dinámico, el ritmo del encuentro disminuyó y el juego se volvió más trabado en medio campo. Al minuto 18 se presentó un conato de bronca entre Paradela y Rubén Duarte, situación que detuvo momentáneamente el partido y reflejó la tensión de una final que se jugó con mucha cautela.

Uno de los momentos que generó mayor discusión ocurrió en la primera parte, cuando el árbitro señaló una falta dentro del área sobre Charly Rodríguez tras un contacto con Álvaro Angulo. La acción parecía darle a Cruz Azul la oportunidad de abrir el marcador desde el punto penal, pero tras la revisión en el VAR se determinó que existía una posición adelantada previa y la decisión fue invalidada. Para la segunda mitad, Cruz Azul volvió a acercarse con peligro. Charly Rodríguez estuvo cerca de marcar al minuto 49 con un disparo que terminó impactando en la base del poste izquierdo. Minutos después, Palavecino volvió a exigir a Navas, quien respondió con otra intervención para mantener el empate.

Pumas también tuvo opciones para llevarse ventaja rumbo a la vuelta. Uriel Antuna intentó sorprender a Kevin Mier al 62’, aunque el guardameta colombiano logró achicar de manera correcta. Ya en la recta final, Robert Morales protagonizó la jugada más clara para los visitantes cuando ingresó al área por la derecha y sacó un potente disparo que superó a Mier, pero el balón pegó en el travesaño y salió de la portería al minuto 89. Con el empate sin goles, la serie se definirá en el estadio Olímpico Universitario, donde Pumas buscará aprovechar la localía y Cruz Azul intentará romper el equilibrio para conquistar el título.

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