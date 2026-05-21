Vacaciones de verano 2026: esta es la fecha oficial del último día de clases en México, según la SEP

El ciclo escolar 2025-2026 entra en su recta final y con ello aumenta el interés por conocer cuándo terminan oficialmente las clases en México y si las vacaciones de verano podrían adelantarse este año. En semanas recientes surgieron distintas versiones sobre posibles cambios al calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), especialmente por las altas temperaturas registradas en varias entidades del país y por la organización del Mundial 2026. Sin embargo, las autoridades educativas ya aclararon qué ocurrirá con el cierre del ciclo escolar.

¿Se adelanta el fin del ciclo escolar 2026? No. La SEP confirmó que el calendario escolar se mantiene sin modificaciones para las escuelas de educación básica incorporadas al Sistema Educativo Nacional. Esto significa que el último día oficial de clases será el miércoles 15 de julio de 2026 para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Aunque el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) analizó propuestas para adelantar el cierre del ciclo escolar, finalmente se decidió conservar las fechas establecidas originalmente en el calendario oficial. Entre las propuestas que se discutieron se encontraba terminar clases el 5 de junio y comenzar el siguiente ciclo escolar el 31 de agosto de 2026. No obstante, la iniciativa no fue aprobada. ¿Cuándo empiezan las vacaciones de verano 2026? Tras finalizar las actividades académicas el 15 de julio, los estudiantes iniciarán el periodo vacacional de verano. Además, la SEP contempla actividades administrativas y talleres intensivos para docentes después de la entrega de boletas, por lo que el descanso oficial comenzará formalmente el sábado 18 de julio de 2026. Si se mantiene el mismo esquema de años anteriores, las vacaciones podrían extenderse hasta finales de agosto o principios de septiembre, cuando arranque el ciclo escolar 2026-2027.

Días de descanso que faltan antes de terminar el ciclo escolar Aunque el cierre de clases está cada vez más cerca, todavía quedan algunas fechas de suspensión de actividades para estudiantes y personal docente: - 29 de mayo: Consejo Técnico Escolar - 26 de junio: Consejo Técnico Escolar - 3 de julio: Registro de calificaciones Además, la entrega de boletas finales está prevista entre el 14 y 15 de julio. ¿Qué estados podrían modificar el calendario escolar? Aunque la SEP mantiene un calendario oficial nacional, algunos estados tienen la posibilidad de realizar ajustes extraordinarios en casos específicos, principalmente por condiciones climáticas extremas. Esto significa que entidades afectadas por altas temperaturas podrían aplicar medidas especiales para proteger a los estudiantes, aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial sobre un adelanto generalizado del fin de clases en México.

Por ello, autoridades educativas recomiendan a madres, padres y tutores mantenerse atentos a los comunicados oficiales de cada estado y de las escuelas donde estudian sus hijos. Con el cierre del ciclo escolar cada vez más cerca, miles de alumnos ya cuentan los días para disfrutar de las vacaciones de verano 2026, uno de los descansos más esperados del año.

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