¿Cuándo es el juego de la NBA en México 2026? Nuggets y Pacers jugarán en la Arena CDMX

La NBA confirmó este jueves que el NBA Mexico City Game 2026 tendrá como protagonistas a los Nuggets de Denver y los Pacers de Indiana, en un partido de temporada regular que se celebrará el sábado 7 de noviembre de 2026 en la Arena CDMX. El anuncio fue realizado de manera oficial por la propia liga junto con Zignia Live, organizador del evento en México.

Este enfrentamiento representará el partido número 35 de la liga en México desde 1992, cifra que mantiene al país como el que más juegos de la NBA ha recibido fuera de Estados Unidos y Canadá. Uno de los elementos que volverá a marcar la identidad del evento será la temática de Día de Muertos, que se integrará por tercer año consecutivo en el marco del partido, con activaciones especiales dentro de la arena, una cancha tematizada y distintas dinámicas para la afición. El duelo también genera expectativa por los nombres que podrían pisar la duela en la capital del país. Los Nuggets de Denver, campeones de la NBA en 2023, llegarán con el atractivo de contar en su plantel con figuras como Nikola Jokić, Jamal Murray y Aaron Gordon. Mientras que los Pacers de Indiana, actuales campeones defensores de la Conferencia Este, aparecen con nombres de peso como Tyrese Haliburton, Pascal Siakam e Ivica Zubac.

Para los Nuggets será su segundo partido en México, mientras que los Pacers vivirán su debut en un juego oficial de temporada regular en la Ciudad de México, un detalle que añade un componente histórico al compromiso del próximo noviembre. El anuncio fortalece el vínculo de la liga con la afición nacional, que en los últimos años también ha contado con la presencia constante de los Capitanes de Ciudad de México en la G League, consolidando a la capital como una plaza relevante dentro del mapa del basquetbol profesional de Norteamérica. Con este anuncio, la NBA no solo confirma un nuevo espectáculo de temporada regular en México, sino que también refuerza la idea de que la Arena CDMX sigue siendo una sede estratégica para la expansión internacional de la liga.

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