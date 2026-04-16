¿Cuándo es el juego de la NBA en México 2026? Nuggets y Pacers jugarán en la Arena CDMX

+ Seguir en Seguir en Google
Básquetbol
/ 16 abril 2026
    ¿Cuándo es el juego de la NBA en México 2026? Nuggets y Pacers jugarán en la Arena CDMX
    La NBA volverá a la Arena CDMX en 2026 con un duelo de temporada regular entre los Nuggets de Denver y los Pacers de Indiana, en uno de los eventos de basquetbol más esperados del año en México. FOTO: NBA MÉXICO

Anunciaron oficialmente que Denver e Indiana disputarán el NBA Mexico City Game 2026 el próximo 7 de noviembre, en un duelo de temporada regular

La NBA confirmó este jueves que el NBA Mexico City Game 2026 tendrá como protagonistas a los Nuggets de Denver y los Pacers de Indiana, en un partido de temporada regular que se celebrará el sábado 7 de noviembre de 2026 en la Arena CDMX.

El anuncio fue realizado de manera oficial por la propia liga junto con Zignia Live, organizador del evento en México.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/tigres-vs-nashville-y-toluca-vs-lafc-asi-se-jugaran-las-semifinales-de-la-concacaf-champions-cup-2026-JF20070180

Este enfrentamiento representará el partido número 35 de la liga en México desde 1992, cifra que mantiene al país como el que más juegos de la NBA ha recibido fuera de Estados Unidos y Canadá.

Uno de los elementos que volverá a marcar la identidad del evento será la temática de Día de Muertos, que se integrará por tercer año consecutivo en el marco del partido, con activaciones especiales dentro de la arena, una cancha tematizada y distintas dinámicas para la afición.

El duelo también genera expectativa por los nombres que podrían pisar la duela en la capital del país. Los Nuggets de Denver, campeones de la NBA en 2023, llegarán con el atractivo de contar en su plantel con figuras como Nikola Jokić, Jamal Murray y Aaron Gordon.

Mientras que los Pacers de Indiana, actuales campeones defensores de la Conferencia Este, aparecen con nombres de peso como Tyrese Haliburton, Pascal Siakam e Ivica Zubac.

Para los Nuggets será su segundo partido en México, mientras que los Pacers vivirán su debut en un juego oficial de temporada regular en la Ciudad de México, un detalle que añade un componente histórico al compromiso del próximo noviembre.

El anuncio fortalece el vínculo de la liga con la afición nacional, que en los últimos años también ha contado con la presencia constante de los Capitanes de Ciudad de México en la G League, consolidando a la capital como una plaza relevante dentro del mapa del basquetbol profesional de Norteamérica.

Con este anuncio, la NBA no solo confirma un nuevo espectáculo de temporada regular en México, sino que también refuerza la idea de que la Arena CDMX sigue siendo una sede estratégica para la expansión internacional de la liga.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Basquetbol
Previa

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


NBA
Denver Nuggets
Indiana Pacers

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
CIUDAD DE MÉXICO, 16ABRIL2026.- Víctor Rodríguez Padilla, Director General de Petróleos Mexicanos (Pemex); Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina (Semar); Luz Elena González Escobar, Secretaria de Energía (SENER); Marina Robles García, secretaría de biodiversidad y restauración ambiental y Rosaura Ruiz Gutiérrez, ofrecieron conferencia de prensa en las instalaciones de la SENER. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Pemex confirma que derrame en Golfo de México fue por fuga en ducto; separan a 3 de su cargo

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, ofreció conferencia para anunciar la incorporación de Citlalli Hernández, quien recientemente renunció a la Secretaría de las Mujeres

Citlalli Hernández dirigirá Comisión de Elecciones de Morena rumbo a 2027 tras dejar Secretaría de las Mujeres
Sinaloa atraviesa una crisis de violencia por la pugna entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Caen en Sinaloa 5 de los ‘chapitos’
El año pasado se determinó el no ejercicio de acción penal por el caso, lo que fue impugnado por las víctimas.

Busca FGR que juez revoque cierre en caso Luz del Mundo
Autoridades descartaron que el hecho generara un riesgo para los ciudadanos o trabajadores de la refinería.

Reportan estruendo y llamas en refinería de Tula; Pemex lo califica como ‘incidente menor’
Si tu hijo está inscrito en la Beca Rita Cetina para primaria, necesitarás reunir ciertos documentos para recibir la tarjeta del Bienestar.

Beca Rita Cetina 2026: documentos clave para recoger la tarjeta del Bienestar
Alejandro Burillo dejó huella en el futbol mexicano al impulsar la estructura de la Selección Mexicana y abrirle a Javier Aguirre la puerta del banquillo nacional.

Murió Alejandro Burillo Azcárraga: Quién era el impulsor de Javier Aguirre y pieza clave para el Mundial 2026
¿Qué hacer en Saltillo? Las Guerreras K-Pop, Juan Soler en el teatro, ballet con Cri-Cri y mucho más

¿Qué hacer en Saltillo? Las Guerreras K-Pop, Juan Soler en el teatro, ballet con Cri-Cri y mucho más