Tigres vs Nashville y Toluca vs LAFC: Así se jugarán las Semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 16 abril 2026
    Tigres vs Nashville y Toluca vs LAFC: Así se jugarán las Semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026
    Tigres UANL sufrió hasta el final en su serie de Cuartos de Final ante Seattle Sounders, pero el 3-3 global y el gol de visitante le dieron el pase a las Semifinales de la Concachampions 2026. FOTO: MEXSPORT

La Concachampions ya tiene definidas sus Semifinales; Tigres UANL avanzó tras eliminar a Seattle Sounders por el criterio de gol de visitante y se sumó a Nashville SC, LAFC y Toluca

La Concachampions 2026 ya tiene definidos sus cruces de Semifinales, luego de que Tigres UANL consumó su clasificación la noche del miércoles, pese a caer 3-1 ante Seattle Sounders en la Vuelta de los Cuartos de Final.

El conjunto felino avanzó gracias al empate global 3-3 y al criterio de goles de visitante, tras haber ganado 2-0 en la Ida en el Estadio Universitario.

Con ese resultado, el club regiomontano se instaló entre los cuatro mejores del torneo de la Concacaf Champions Cup, una fase en la que también aparecen Nashville SC, Los Angeles FC y Deportivo Toluca FC, que cerró su serie con autoridad frente al LA Galaxy.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/vacantes-mundial-2026-en-cdmx-monterrey-y-guadalajara-gobierno-ofrece-9582-pesos-y-seguro-del-imss-FC19930713

El cuadro escarlata venció 3-0 en la Vuelta disputada en Carson y se llevó la eliminatoria por 5-2 global, confirmando así el cuadro completo de las Semifinales.

Así quedaron las Semifinales de la Concachampions 2026

De acuerdo con el recorrido del bracket oficial y los emparejamientos previamente establecidos por Concacaf en Cuartos de Final, las Semifinales quedaron conformadas de la siguiente manera:

Nashville SC vs LAFC

Tigres UANL vs Toluca

Los cruces salen directamente de las llaves de Cuartos, donde Nashville dejó fuera al América, LAFC eliminó a Cruz Azul, Tigres superó a Seattle Sounders y Toluca hizo lo propio frente al LA Galaxy.

Las Semifinales se jugarán entre el 28 y 30 de abril para la Ida, y entre el 5 y 7 de mayo para la Vuelta, mientras que la Final será a partido único el 30 de mayo; estos partidos serán transmitidos por FOX One.

Tigres sufrió, pero avanzó en Seattle

El partido en el Lumen Field fue dramático para los de la UANL. Seattle Sounders se impuso 3-1 en casa y alcanzó a Tigres en el marcador global, pero el tanto de Joaquim terminó siendo decisivo para que el conjunto mexicano se quedara con el boleto gracias al valor del gol anotado fuera de casa.

La serie dejó claro que Tigres sigue siendo uno de los clubes mexicanos más competitivos del área. En la Ida había pegado primero con un 2-0 en San Nicolás de los Garza, resultado que terminó siendo suficiente para sobrevivir a la reacción del cuadro estadounidense en la Vuelta.

Toluca completa el cuadro y va por otro golpe de autoridad

Mientras Tigres sufría en territorio estadounidense, Toluca terminó de redondear una de las eliminatorias más llamativas de Cuartos.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/intec-don-bosco-saltillo-viaja-a-san-luis-potosi-para-el-torneo-inter-salesiano-2026-DH20058812

Luego de haber ganado 4-2 en la Ida, los Diablos Rojos cerraron con un 3-0 sobre el Galaxy para avanzar con global de 5-2 y meterse a la antesala de la Final.

Con ello, la Liga MX colocó a dos representantes en Semifinales, aunque también habrá fuerte presencia de la MLS con Nashville y LAFC.

Así, la Concachampions 2026 entra en su etapa decisiva con dos cruces de alto calibre: Nashville SC vs LAFC y Tigres UANL vs Toluca, series que definirán a los finalistas del principal torneo de clubes de la región.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Liga De Campeones De La Concacaf
Previa

Personajes


Alexis Vega
André-Pierre Gignac

Organizaciones


Tigres UANL
Toluca FC
LAFC

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
CIUDAD DE MÉXICO, 16ABRIL2026.- Víctor Rodríguez Padilla, Director General de Petróleos Mexicanos (Pemex); Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina (Semar); Luz Elena González Escobar, Secretaria de Energía (SENER); Marina Robles García, secretaría de biodiversidad y restauración ambiental y Rosaura Ruiz Gutiérrez, ofrecieron conferencia de prensa en las instalaciones de la SENER. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Pemex confirma que derrame en Golfo de México fue por fuga en ducto; separan a 3 de su cargo

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, ofreció conferencia para anunciar la incorporación de Citlalli Hernández, quien recientemente renunció a la Secretaría de las Mujeres

Citlalli Hernández dirigirá Comisión de Elecciones de Morena rumbo a 2027 tras dejar Secretaría de las Mujeres
Sinaloa atraviesa una crisis de violencia por la pugna entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Caen en Sinaloa 5 de los ‘chapitos’
El año pasado se determinó el no ejercicio de acción penal por el caso, lo que fue impugnado por las víctimas.

Busca FGR que juez revoque cierre en caso Luz del Mundo
Autoridades descartaron que el hecho generara un riesgo para los ciudadanos o trabajadores de la refinería.

Reportan estruendo y llamas en refinería de Tula; Pemex lo califica como ‘incidente menor’
Si tu hijo está inscrito en la Beca Rita Cetina para primaria, necesitarás reunir ciertos documentos para recibir la tarjeta del Bienestar.

Beca Rita Cetina 2026: documentos clave para recoger la tarjeta del Bienestar
Alejandro Burillo dejó huella en el futbol mexicano al impulsar la estructura de la Selección Mexicana y abrirle a Javier Aguirre la puerta del banquillo nacional.

Murió Alejandro Burillo Azcárraga: Quién era el impulsor de Javier Aguirre y pieza clave para el Mundial 2026
¿Qué hacer en Saltillo? Las Guerreras K-Pop, Juan Soler en el teatro, ballet con Cri-Cri y mucho más

¿Qué hacer en Saltillo? Las Guerreras K-Pop, Juan Soler en el teatro, ballet con Cri-Cri y mucho más