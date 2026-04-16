Tigres vs Nashville y Toluca vs LAFC: Así se jugarán las Semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026

Con ese resultado, el club regiomontano se instaló entre los cuatro mejores del torneo de la Concacaf Champions Cup, una fase en la que también aparecen Nashville SC, Los Angeles FC y Deportivo Toluca FC, que cerró su serie con autoridad frente al LA Galaxy .

El conjunto felino avanzó gracias al empate global 3-3 y al criterio de goles de visitante, tras haber ganado 2-0 en la Ida en el Estadio Universitario.

La Concachampions 2026 ya tiene definidos sus cruces de Semifinales, luego de que Tigres UANL consumó su clasificación la noche del miércoles, pese a caer 3-1 ante Seattle Sounders en la Vuelta de los Cuartos de Final.

El cuadro escarlata venció 3-0 en la Vuelta disputada en Carson y se llevó la eliminatoria por 5-2 global, confirmando así el cuadro completo de las Semifinales.

Así quedaron las Semifinales de la Concachampions 2026

De acuerdo con el recorrido del bracket oficial y los emparejamientos previamente establecidos por Concacaf en Cuartos de Final, las Semifinales quedaron conformadas de la siguiente manera:

Nashville SC vs LAFC

Tigres UANL vs Toluca

Los cruces salen directamente de las llaves de Cuartos, donde Nashville dejó fuera al América, LAFC eliminó a Cruz Azul, Tigres superó a Seattle Sounders y Toluca hizo lo propio frente al LA Galaxy.

Las Semifinales se jugarán entre el 28 y 30 de abril para la Ida, y entre el 5 y 7 de mayo para la Vuelta, mientras que la Final será a partido único el 30 de mayo; estos partidos serán transmitidos por FOX One.

Tigres sufrió, pero avanzó en Seattle

El partido en el Lumen Field fue dramático para los de la UANL. Seattle Sounders se impuso 3-1 en casa y alcanzó a Tigres en el marcador global, pero el tanto de Joaquim terminó siendo decisivo para que el conjunto mexicano se quedara con el boleto gracias al valor del gol anotado fuera de casa.

La serie dejó claro que Tigres sigue siendo uno de los clubes mexicanos más competitivos del área. En la Ida había pegado primero con un 2-0 en San Nicolás de los Garza, resultado que terminó siendo suficiente para sobrevivir a la reacción del cuadro estadounidense en la Vuelta.