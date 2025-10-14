UAdeC presenta a Lobos y Lobas para la temporada 2025-2026 de basquetbol

/ 14 octubre 2025
    UAdeC presenta a Lobos y Lobas para la temporada 2025-2026 de basquetbol
    La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) presentó oficialmente a sus equipos Lobos y Lobas Baloncesto para la temporada 2025-2026 de la ABE. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

Durante el Media Day, los equipos de baloncesto anunciaron que su primer juego será con causa en apoyo a familias afectadas por las inundaciones en Poza Rica, Veracruz.

La Universidad Autónoma de Coahuila presentó a sus equipos Lobos y Lobas Baloncesto para la temporada 2025-2026 de la ABE. El anuncio más importante no fue deportivo, sino solidario: el juego inaugural del viernes 17 de octubre será con causa. En lugar de cobrar entrada, se recibirán donativos en especie para las personas damnificadas de Poza Rica, Veracruz.

“En Poza Rica están pasando por una situación muy difícil; se desbordó un río y estamos juntando apoyos como víveres, aguas y botas de hule”, dijo Samantha, jugadora del equipo femenil. “La entrada al juego del viernes, en lugar de cobrarse, será un espacio para donar”, agregó.

El Media Day se realizó en el gimnasio Profesor Manuel de Jesús Morales Lozano. Ahí, el rector Octavio Pimentel comentó que el compromiso de los equipos representa el espíritu de la universidad. “Hoy no solo presentamos atletas; presentamos estudiantes de excelencia, futuros profesionistas y, sobre todo, la pasión que defenderá nuestros colores”, dijo.

Pimentel afirmó que el objetivo para esta temporada es claro. “El campeonato es el único objetivo. La UAdeC está en un proceso que debemos consolidar”, mencionó.

El coordinador de Deportes, Robertony García, afirmó que el deporte universitario se ha fortalecido un 200% durante la actual administración. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

El coordinador de Deportes, Robertony García, aseguró que el impulso al deporte universitario ha crecido notablemente. “Desde que el ingeniero Octavio Pimentel está al frente de la rectoría, el deporte se ha fortalecido en un 200%”, dijo.

Los entrenadores Carlos Almonte Ayala y Osvaldo Rodríguez coincidieron en que el esfuerzo diario es la base del éxito. “Nuestro principal refuerzo es el trabajo diario”, mencionó Almonte. Rodríguez agregó: “La mayoría de las chicas son foráneas, de Durango, Zacatecas y Chihuahua. Eso hace aún más valioso su compromiso con Saltillo”.

Las Lobas abrirán temporada el viernes a las 6:00 de la tarde frente a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), en Chihuahua. El equipo varonil jugará a las 8:00 p.m., también de visita.

En lugar de boletos, el público podrá llevar agua, víveres, botas de hule y guantes. Desde la duela universitaria, el deporte se convierte en un puente de ayuda para quienes hoy más lo necesitan.

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

