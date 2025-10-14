UAdeC presenta a Lobos y Lobas para la temporada 2025-2026 de basquetbol

La Universidad Autónoma de Coahuila presentó a sus equipos Lobos y Lobas Baloncesto para la temporada 2025-2026 de la ABE. El anuncio más importante no fue deportivo, sino solidario: el juego inaugural del viernes 17 de octubre será con causa. En lugar de cobrar entrada, se recibirán donativos en especie para las personas damnificadas de Poza Rica, Veracruz.

“En Poza Rica están pasando por una situación muy difícil; se desbordó un río y estamos juntando apoyos como víveres, aguas y botas de hule”, dijo Samantha, jugadora del equipo femenil. “La entrada al juego del viernes, en lugar de cobrarse, será un espacio para donar”, agregó.

El Media Day se realizó en el gimnasio Profesor Manuel de Jesús Morales Lozano. Ahí, el rector Octavio Pimentel comentó que el compromiso de los equipos representa el espíritu de la universidad. “Hoy no solo presentamos atletas; presentamos estudiantes de excelencia, futuros profesionistas y, sobre todo, la pasión que defenderá nuestros colores”, dijo.

Pimentel afirmó que el objetivo para esta temporada es claro. “El campeonato es el único objetivo. La UAdeC está en un proceso que debemos consolidar”, mencionó.