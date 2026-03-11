México vs Italia: estos son los escenarios que necesita el Tricolor para avanzar en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

La Selección Mexicana llegará a la última jornada del Grupo B del Clásico Mundial de Beisbol 2026 con la clasificación todavía en sus manos, pero dependiendo de varios escenarios matemáticos para avanzar a los Cuartos de Final. El duelo frente a Italia será decisivo, ya que el resultado puede generar un triple empate con Estados Unidos que obligaría a aplicar los criterios de desempate del torneo. México llega al encuentro con marca de 2-1, después de vencer a Gran Bretaña y Brasil, pero caer frente a Estados Unidos. TE PUEDE INTERESAR: México vs Italia: horario, dónde ver y qué necesita la selección para avanzar en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 Italia, por su parte, se presenta con 3-0, mientras que el conjunto estadounidense cerró su participación con 3-1 tras disputar todos sus juegos de Fase de Grupos.

El escenario más sencillo para México La situación más clara es que México debe ganar. Si la novena tricolor derrota a Italia, el grupo terminaría con tres equipos con récord de 3-1: México, Italia y Estados Unidos. En ese caso se aplican los criterios de desempate establecidos por el torneo para determinar a los dos clasificados. El primer criterio considera el promedio de carreras permitidas entre los equipos empatados, dividido entre las entradas defensivas disputadas. Este sistema busca medir la eficiencia del pitcheo y la defensa de cada selección en los enfrentamientos directos. Hasta antes del último juego, México se encuentra en una posición favorable dentro de ese cálculo, lo que le abre varios caminos para avanzar. Los resultados que le dan el pase al Tricolor En caso de victoria mexicana, existen dos panoramas principales: 1. México gana anotando cinco carreras o más: si el equipo tricolor consigue una victoria con cinco carreras o más anotadas, avanzaría junto con Estados Unidos. En este escenario, Italia sería el equipo eliminado debido a su promedio de carreras permitidas dentro del desempate. 2. México gana anotando cuatro carreras o menos: si México se impone con una ofensiva menor, es decir, con cuatro carreras o menos, entonces los clasificados serían México e Italia, dejando fuera a Estados Unidos. Esto significa que incluso un triunfo cerrado puede colocar a la novena mexicana en la siguiente ronda, dependiendo de la cantidad de carreras anotadas.

El escenario que elimina a México El único panorama en el que México queda fuera es si Italia gana el partido. De ocurrir eso, los europeos cerrarían la Fase de Grupos con marca perfecta de 4-0, mientras que Estados Unidos avanzaría como segundo lugar con récord de 3-1. México terminaría con 2-2 y quedaría eliminado. TE PUEDE INTERESAR: México aplasta 16-0 a Brasil en el Clásico Mundial de Beisbol y la siguiente cita es Estados Unidos Un cierre dramático en el Grupo B El sistema de desempate convierte el duelo entre México e Italia en uno de los más importantes de Grupos. No solo está en juego el pase a los Cuartos, sino también el orden de clasificación en un grupo que ha sido uno de los más competidos del Clásico Mundial de Beisbol 2026. Por ello, el conjunto mexicano no solo deberá buscar la victoria, sino también cuidar el diferencial de carreras, un factor que podría terminar siendo determinante para mantenerse con vida en el torneo internacional.

