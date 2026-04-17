Resultados ADEMEBA 2026: Coahuila brilla en el Nacional Juvenil Femenil U17 en Saltillo

Coahuila comenzó con autoridad su camino en el Campeonato Nacional de Basquetbol Femenil Juvenil U17 ADEMEBA 2026, certamen que reúne en Saltillo a jugadoras nacidas en 2009 y menores, y que tuvo su arranque oficial en el gimnasio Profesor Manuel de Jesús Morales “Moralitos”, dentro de la Unidad Deportiva Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila.

El representativo coahuilense, dirigido por Roberto Reyes y con Jesús Lorenzo Martínez como parte del cuerpo técnico, firmó una jornada perfecta en sus primeros compromisos del torneo. Primero superó con claridad a Nayarit por marcador de 81-33 y más tarde volvió a imponerse, ahora sobre Hidalgo, con pizarra de 92-38.

Con estos dos resultados, el cuadro anfitrión dio un paso importante rumbo a la siguiente ronda, mostrando solidez ofensiva y una diferencia marcada frente a sus primeras rivales.

La quinteta local suma 173 puntos anotados en sus dos presentaciones, una cifra que respalda el buen inicio que ha tenido en casa dentro de este Nacional Juvenil Femenil.