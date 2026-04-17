Resultados ADEMEBA 2026: Coahuila brilla en el Nacional Juvenil Femenil U17 en Saltillo
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La selección estatal abrió con dos triunfos contundentes su participación en el Campeonato de Basquetbol Femenil, donde buscará asegurar su boleto a la siguiente ronda
Coahuila comenzó con autoridad su camino en el Campeonato Nacional de Basquetbol Femenil Juvenil U17 ADEMEBA 2026, certamen que reúne en Saltillo a jugadoras nacidas en 2009 y menores, y que tuvo su arranque oficial en el gimnasio Profesor Manuel de Jesús Morales “Moralitos”, dentro de la Unidad Deportiva Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila.
El representativo coahuilense, dirigido por Roberto Reyes y con Jesús Lorenzo Martínez como parte del cuerpo técnico, firmó una jornada perfecta en sus primeros compromisos del torneo. Primero superó con claridad a Nayarit por marcador de 81-33 y más tarde volvió a imponerse, ahora sobre Hidalgo, con pizarra de 92-38.
Con estos dos resultados, el cuadro anfitrión dio un paso importante rumbo a la siguiente ronda, mostrando solidez ofensiva y una diferencia marcada frente a sus primeras rivales.
La quinteta local suma 173 puntos anotados en sus dos presentaciones, una cifra que respalda el buen inicio que ha tenido en casa dentro de este Nacional Juvenil Femenil.
Resultados que dejó la jornada en Saltillo
Además del doble triunfo de Coahuila, la actividad del Campeonato Nacional de Basquetbol Femenil Juvenil U17 ADEMEBA 2026 dejó otros marcadores destacados que comenzaron a perfilar a las selecciones protagonistas del certamen.
Chihuahua venció 100-25 a Guerrero y después derrotó 73-43 a Sinaloa, mientras que Veracruz superó 76-26 a Guerrero y más tarde se impuso 53-49 a Durango.
Zacatecas derrotó 54-53 a Ciudad de México, pero Sonora respondió más tarde con triunfo de 87-67 sobre las zacatecanas. Por su parte, Chiapas tuvo una jornada positiva al vencer 83-72 a Sonora y 56-48 a Ciudad de México.
En otros resultados, San Luis Potosí se impuso 85-34 a Michoacán, Yucatán firmó una de las palizas de la jornada al derrotar 122-25 a Nuevo León, y el Estado de México se presentó con triunfo de 53-34 sobre Hidalgo.
Una inauguración lucida para el Nacional ADEMEBA 2026
La ceremonia inaugural estuvo acompañada por un ambiente vistoso y festivo, con autoridades del deporte local, estatal y nacional presentes en el presídium. El mensaje de bienvenida corrió a cargo de Francisco Javier Siller de la Fuente, director general de ADEMEBA Coahuila, como anfitrión del evento.
También estuvo presente Víctor Damián Chuc, director de competencias de ADEMEBA Nacional, en representación de Modesto Robledo, titular del organismo nacional.
A ellos se sumaron Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte; Robertony García Perea, coordinador general del deporte en la UAC; Cindy Dávila Cavazos, directora de calidad en el deporte y alto rendimiento del INEDEC; además de Jaime Arturo Duque Medina y Alejandro González Solano, integrantes de ADEMEBA Coahuila.