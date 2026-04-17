Liga Mexicana de Beisbol: ¿quiénes arrancan como favoritos para la corona?

Con un calendario regular de 90 partidos , la resistencia física será determinante, y en ese panorama la profundidad del bullpen y la capacidad para sostener el ritmo en la recta final podrían marcar la diferencia para llegar a la ansiada Serie del Rey , la máxima instancia del beisbol veraniego en México.

Aunque el diamante será el juez final, desde antes del primer lanzamiento existen novenas que parten con ventaja, especialmente los actuales campeones y varias franquicias del norte, que lucen un escalón por encima del resto por profundidad y consistencia.

Arranca una nueva temporada de la Liga Mexicana de Beisbol , y con ella se enciende la expectativa de vivir una campaña intensa entre los 20 equipos que conforman el circuito y una lucha encarnizada por derrumbar a los “gigantes”.

Además, hay organizaciones que desde los escritorios han sabido construir proyectos sólidos, lo que las convierte en candidatas naturales antes incluso de que ruede la pelota.

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En la Zona Norte, el panorama se perfila como una auténtica batalla campal, aunque con un líder bien identificado: Sultanes de Monterrey.

Los regiomontanos se mantienen como sinónimo de estabilidad y ambición, reforzando su roster con movimientos puntuales como la llegada de Omar Narváez, buscando equilibrio entre una ofensiva poderosa y un cuerpo de relevo más confiable, con la mira puesta en volver a conquistar un campeonato.

Detrás de Monterrey aparecen contendientes que también se han armado con fuerza. Acereros de Monclova y Toros de Tijuana apostaron fuerte al incorporar brazos con experiencia en Grandes Ligas, lo que anticipa una pelea cerrada por los primeros puestos. Además, los Algodoneros de Unión Laguna emergen como un rival capaz de romper los pronósticos, apoyados en una base mexicana sólida y extranjeros de alto impacto como Erasmo Ramírez.

¿SEGURIÁ SIENDO TERRITORIO INFERNAL?

En el sur, la historia parece repetirse: la hegemonía sigue en manos de los Diablos Rojos del México, que arrancan nuevamente como el rival a vencer.

La incorporación de Maikel Franco y el regreso de Jon Singleton refuerzan un lineup que ya era de los más temidos del circuito. Con la ventaja extra que representa la altitud y el peso ofensivo del Estadio Alfredo Harp Helú, los escarlatas buscarán imponer condiciones desde el inicio.

Sin embargo, la resistencia más seria en esa zona apunta a venir desde la península. Los Leones de Yucatán se perfilan como el equipo con mayores argumentos para desafiar a los capitalinos, especialmente tras la llegada de Miguel Castro, quien aportará experiencia para cerrar juegos. Mérida vuelve a apostar por el pitcheo y la defensa como fórmula para recuperar protagonismo y regresar a los primeros planos en postemporada.

Otros conjuntos como Pericos de Puebla y Olmecas de Tabasco podrían meterse a la conversación si logran consistencia, aunque también será clave observar si Guerreros de Oaxaca y Piratas de Campeche son capaces de replicar lo mostrado el año anterior y sostenerse como amenazas reales.

Así comienza una larga carrera rumbo a la Serie del Rey, con el poder ofensivo del México y la solidez de la rotación de Monterrey como dos de los factores que podrían marcar tendencia. El “play ball” está a nada de cantarse, pero desde ahora varias novenas ya levantan la mano con argumentos suficientes para demostrar que las proyecciones no son casualidad, sino resultado de una construcción seria.