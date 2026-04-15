Saltillo abre el Nacional U17 femenil de basquetbol con participación de 17 estados

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Básquetbol
/ 15 abril 2026
    Saltillo abre el Nacional U17 femenil de basquetbol con participación de 17 estados
    Coahuila forma parte del grupo que competirá en el gimnasio Nazario Ortiz Garza. FOTO: CORTESÍA

Saltillo alberga desde este 15 de abril el Campeonato Nacional organizado por la ADEMEBA, con la participación de más de 10 selecciones estatales

Saltillo será sede, a partir de este miércoles 15 de abril, del Campeonato Nacional Juvenil Femenil U17 organizado por la ADEMEBA, torneo que reunirá a selecciones estatales de todo el país y que se extenderá durante varios días en distintas canchas de la ciudad.

La competencia es coordinada por ADEMEBA Coahuila, encabezada por Francisco Javier Siller de la Fuente, quien informó que se han realizado los preparativos logísticos para recibir a delegaciones, cuerpo técnico y acompañantes, con el objetivo de facilitar su estancia durante el campeonato.

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Las actividades comenzarán la noche del miércoles con la junta previa programada a las 20:00 horas en el Hotel Quinta Dorada, punto donde también se concentrarán varios de los equipos participantes. La ceremonia inaugural está contemplada para el jueves a las 20:00 horas en el gimnasio Manuel de Jesús Morales, ubicado dentro de la Unidad Deportiva Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila.

El torneo se disputará en tres sedes: el gimnasio Nazario Ortiz Garza, el gimnasio Municipal y el propio Manuel de Jesús Morales. Desde las 8:00 de la mañana comenzarán los encuentros correspondientes a la fase de grupos, mientras que las semifinales y la final se jugarán en la duela universitaria, donde también se llevará a cabo la premiación.

En esta edición se confirmó la participación de 17 representativos estatales: Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

La distribución de equipos contempla actividad en diferentes grupos y sedes. En el gimnasio Nazario Ortiz Garza competirán Chihuahua, Durango, Veracruz, Sinaloa, Guerrero y Coahuila. El Grupo A quedó integrado por Ciudad de México, Sonora, Chiapas y Zacatecas. En el Grupo C participarán Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán y Yucatán. Finalmente, el Grupo D incluye a Estado de México, Hidalgo, Nayarit y un equipo invitado que podría ser también de Coahuila.

Con este evento, la capital coahuilense vuelve a figurar dentro del calendario nacional del basquetbol formativo, en un año en el que la entidad ha tenido presencia constante en competencias de la disciplina.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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