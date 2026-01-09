Rick Carlisle llega a las mil victorias en la NBA tras el triunfo de Pacers ante Hornets

El entrenador Rick Carlisle alcanzó una marca histórica en la NBA al sumar su victoria número 1,000 en temporada regular, luego del triunfo de Pacers de Indiana por 114-112 sobre los Hornets de Charlotte.

El resultado no solo significó un hito personal para el estratega, sino que también permitió a Indiana cortar una prolongada racha negativa.

El partido se definió en los segundos finales y tuvo como figura a Pascal Siakam, quien lideró a los Pacers con 30 puntos y 14 rebotes, además de encestar la canasta decisiva con 11.5 segundos por jugar.

TE PUEDE INTERESAR: Hurricanes de Miami eliminan a Ole Miss y avanzan a la Final colegial