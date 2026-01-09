Rick Carlisle llega a las mil victorias en la NBA tras el triunfo de Pacers ante Hornets

Básquetbol
/ 9 enero 2026
    Rick Carlisle llega a las mil victorias en la NBA tras el triunfo de Pacers ante Hornets
    Rick Carlisle celebra la victoria de Pacers de Indiana ante Hornets de Charlotte, resultado que le permitió alcanzar las mil victorias como entrenador en temporada regular de la NBA. FOTO: ESPECIAL

El coach de Indiana alcanzó una marca histórica luego de vencer 114-112 a Charlotte, resultado con el que se convirtió en el undécimo entrenador en lograr 1,000 triunfos en Temporada regular

El entrenador Rick Carlisle alcanzó una marca histórica en la NBA al sumar su victoria número 1,000 en temporada regular, luego del triunfo de Pacers de Indiana por 114-112 sobre los Hornets de Charlotte.

El resultado no solo significó un hito personal para el estratega, sino que también permitió a Indiana cortar una prolongada racha negativa.

El partido se definió en los segundos finales y tuvo como figura a Pascal Siakam, quien lideró a los Pacers con 30 puntos y 14 rebotes, además de encestar la canasta decisiva con 11.5 segundos por jugar.

TE PUEDE INTERESAR: Hurricanes de Miami eliminan a Ole Miss y avanzan a la Final colegial

Con ese cierre, Indiana logró frenar una seguidilla de 13 derrotas consecutivas, la más larga para la franquicia en el actual contexto competitivo.

Con este triunfo, Carlisle se convirtió en el undécimo entrenador en la historia de la NBA en llegar a las 1,000 victorias en temporada regular, una cifra que refleja su longevidad y consistencia al frente de distintos proyectos.

El registro incluye sus etapas como entrenador principal de Pistons de Detroit, Mavericks de Dallas y los propios Pacers, organizaciones con las que ha dejado huella a lo largo de más de dos décadas en la liga.

Carlisle, campeón de la NBA en 2011 con Dallas, se une a un grupo selecto de técnicos históricos y consolida su legado como uno de los entrenadores más respetados de su generación.

Para Indiana, la victoria representa también un punto de inflexión anímico en una temporada marcada por altibajos, mientras que para su coach significa alcanzar una cifra reservada únicamente para las grandes figuras del banquillo en la NBA.

Temas


Basquetbol
resultados

Localizaciones


Indiana

Organizaciones


NBA
Indiana Pacers

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Preámbulo de una tragedia conocida

Preámbulo de una tragedia conocida
true

El petróleo para Cuba, un costo diplomático para Sheinbaum
Carlos Castro, periodista de 26 años, fue asesinado la noche del 8 de enero en Poza Rica.

Asesinan al periodista Carlos Castro en restaurante de Poza Rica, Veracruz; había denunciado amenazas

Autoridades documentaron 356 casos de madres de familia que fueron agredidas por hijos o nietos.

Coahuila: En promedio, al día una mamá fue atendida tras ser violentada por hijos o nietos
La CURP Biométrica se consolida en 2026 como un paso clave hacia la identidad digital en México. Este documento integra huellas dactilares, escaneo de iris y fotografía facial, con el objetivo de reforzar la seguridad y reducir el robo de identidad.

¿CURP Biométrica en 2026?... Estos son todos los MÓDULOS en donde podrás hacer el trámite
Desde el 9 de enero, el registro de usuarios de telefonía móvil será obligatorio en todo México.

Así puedes hacer el registro de tu línea telefónica para evitar la suspensión en Movistar, AT&T y Telcel
Apuesta. El cantante regresará a los escenarios con The Romantic Tour, su primera gira global en varios años.

¡Nueva era! Bruno Mars confirma gira global para presentar nuevo álbum
Icónicas. Años después de su final, estas producciones siguen siendo referentes culturales y favoritas del público en plataformas de streaming.

De ‘Friends’ a ‘Juego de Tronos’: series que marcaron una era en el entretenimiento