Rick Carlisle llega a las mil victorias en la NBA tras el triunfo de Pacers ante Hornets
El coach de Indiana alcanzó una marca histórica luego de vencer 114-112 a Charlotte, resultado con el que se convirtió en el undécimo entrenador en lograr 1,000 triunfos en Temporada regular
El entrenador Rick Carlisle alcanzó una marca histórica en la NBA al sumar su victoria número 1,000 en temporada regular, luego del triunfo de Pacers de Indiana por 114-112 sobre los Hornets de Charlotte.
El resultado no solo significó un hito personal para el estratega, sino que también permitió a Indiana cortar una prolongada racha negativa.
El partido se definió en los segundos finales y tuvo como figura a Pascal Siakam, quien lideró a los Pacers con 30 puntos y 14 rebotes, además de encestar la canasta decisiva con 11.5 segundos por jugar.
Con ese cierre, Indiana logró frenar una seguidilla de 13 derrotas consecutivas, la más larga para la franquicia en el actual contexto competitivo.
Con este triunfo, Carlisle se convirtió en el undécimo entrenador en la historia de la NBA en llegar a las 1,000 victorias en temporada regular, una cifra que refleja su longevidad y consistencia al frente de distintos proyectos.
El registro incluye sus etapas como entrenador principal de Pistons de Detroit, Mavericks de Dallas y los propios Pacers, organizaciones con las que ha dejado huella a lo largo de más de dos décadas en la liga.
Carlisle, campeón de la NBA en 2011 con Dallas, se une a un grupo selecto de técnicos históricos y consolida su legado como uno de los entrenadores más respetados de su generación.
Para Indiana, la victoria representa también un punto de inflexión anímico en una temporada marcada por altibajos, mientras que para su coach significa alcanzar una cifra reservada únicamente para las grandes figuras del banquillo en la NBA.