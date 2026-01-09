Hurricanes de Miami eliminan a Ole Miss y avanzan a la Final colegial

Fútbol Americano
/ 9 enero 2026
    Hurricanes de Miami eliminan a Ole Miss y avanzan a la Final colegial
    Miami celebró el triunfo ante Ole Miss en semifinales y aseguró su pase a la final del Campeonato Nacional del futbol americano colegial, programada para el 19 de enero. FOTO: ESPECIAL

Miami se impone a Ole Miss Rebels en un duelo cerrado de Semifinales y sellaron su boleto al juego por el campeonato nacional del futbol americano colegial

Los Hurricanes de Miami aseguraron su pase a la final del Campeonato Nacional de futbol americano colegial luego de imponerse 31-27 a Ole Miss Rebels en un duelo intenso y de cierre dramático, correspondiente a la Semifinal disputada en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

El encuentro se mantuvo cerrado de principio a fin, con ambos equipos alternando el dominio y aprovechando errores puntuales.

Miami logró inclinar la balanza en los segundos finales del partido, cuando su mariscal de campo, Carson Beck, escapó por tierra para una anotación de tres yardas a solo 18 segundos del final, jugada que terminó por sellar el boleto de los Hurricanes al duelo por el título nacional.

Beck fue uno de los grandes protagonistas del encuentro al completar una actuación sólida, con 268 yardas por aire, dos pases de touchdown y el acarreo que definió el partido.

Su liderazgo fue clave para sostener a Miami en los momentos de mayor presión, especialmente ante la reacción de Ole Miss en el último cuarto.

Los Rebels, por su parte, respondieron con carácter y llegaron incluso a tomar la ventaja en el periodo final gracias a un pase de anotación de Trinidad Chambliss a Dae’Quan Wright, lo que añadió dramatismo al cierre del encuentro.

Sin embargo, la defensiva de Miami logró contener el último intento de respuesta y proteger la ventaja conseguida en la recta final.

A lo largo del partido, los Hurricanes apostaron por controlar el ritmo del juego mediante posesiones largas y una defensa que supo aparecer en momentos clave, factores que terminaron marcando la diferencia frente a un rival que peleó hasta el último segundo.

Con este triunfo, Miami cerró la semifinal con marca de 13-2 y avanzó a la Final colegial, la cual se disputará el 19 de enero en el Hard Rock Stadium, casa de los Hurricanes.

Ahí, buscarán su primer campeonato nacional desde 2001, a la espera de conocer a su rival, que saldrá del enfrentamiento entre Indiana y Oregon.



