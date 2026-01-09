Hurricanes de Miami eliminan a Ole Miss y avanzan a la Final colegial

Los Hurricanes de Miami aseguraron su pase a la final del Campeonato Nacional de futbol americano colegial luego de imponerse 31-27 a Ole Miss Rebels en un duelo intenso y de cierre dramático, correspondiente a la Semifinal disputada en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

El encuentro se mantuvo cerrado de principio a fin, con ambos equipos alternando el dominio y aprovechando errores puntuales.

Miami logró inclinar la balanza en los segundos finales del partido, cuando su mariscal de campo, Carson Beck, escapó por tierra para una anotación de tres yardas a solo 18 segundos del final, jugada que terminó por sellar el boleto de los Hurricanes al duelo por el título nacional.

