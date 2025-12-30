Nuggets confirman baja temporal de Nikola Jokic por lesión
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La estrella de Denver estará fuera de actividad durante varias semanas luego de sufrir una hiperextensión en la rodilla izquierda
Los Nuggets de Denver deberán ajustar su rotación durante las próximas semanas tras confirmarse que Nikola Jokic estará fuera de las duelas por una lesión en la rodilla izquierda. El equipo informó que el pívot serbio sufrió una hiperextensión y que será reevaluado dentro de cuatro semanas, un plazo que, aunque no compromete la temporada, sí obliga a manejar con cautela el calendario inmediato.
La noticia alivió parcialmente a la organización, ya que no existe indicio de cirugía ni de un problema de largo plazo. Sin embargo, el impacto deportivo es evidente. Si Jokic cumple el tiempo estimado de recuperación, podría perderse alrededor de 15 o 16 partidos, una ausencia sensible para un plantel que ya ha lidiado con bajas importantes durante el curso.
TE PUEDE INTERESAR: Penta reaparece en RAW para ayudar a Rey Mysterio luego de su lesión
La lesión ocurrió el lunes por la noche, en la recta final de la primera mitad del partido ante el Heat de Miami, que terminó con derrota de Denver por 147-123. Con apenas segundos por jugar antes del descanso, Jokic intentó retroceder para ayudar en defensa cuando Spencer Jones terminó pisándole el pie izquierdo. En la acción, la rodilla del tres veces MVP se dobló de forma visible.
El centro cayó de inmediato a la cancha y permaneció varios instantes sujetándose la rodilla. Aunque pudo levantarse con ayuda y caminar hacia los vestidores por su propio pie, lo hizo con una cojera marcada. Ya no regresó al partido.
Hasta ese momento, Jokic había disputado todos los encuentros de la temporada y sostenía números que lo colocaban entre los líderes de la liga. Promediaba 29.6 puntos por juego, además de encabezar la NBA en rebotes y asistencias, una combinación que solo Oscar Robertson había logrado en una temporada completa, en 1961-62. Su eficiencia también había sido un factor constante en el funcionamiento ofensivo del equipo.
Para Denver, la preocupación no es solo la baja de su principal referente, sino el contexto en el que ocurre. Los Nuggets han afrontado varios partidos sin Aaron Gordon, Christian Braun y Cam Johnson, lo que ha reducido las variantes disponibles. Aun así, el equipo se mantiene en el tercer lugar del Oeste con marca de 22-10, aunque la diferencia con los puestos de play-in es corta.
Las cifras sin Jokic en la alineación reflejan el reto: en las últimas cinco temporadas, Denver tiene récord de 13-23 cuando el serbio no juega. Con cinco partidos restantes en su actual gira, que continúa ante los Raptors de Toronto, el margen de error se reduce.
Desde el vestidor, el mensaje ha sido de continuidad. Tanto jugadores como cuerpo técnico coincidieron en que el enfoque será competir con lo disponible y sostener el nivel colectivo mientras Jokic completa su recuperación. La lesión detiene, por ahora, una de las campañas más consistentes de su carrera, pero en Denver confían en que el regreso llegue antes del receso del Juego de Estrellas.