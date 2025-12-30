Nuggets confirman baja temporal de Nikola Jokic por lesión

Los Nuggets de Denver deberán ajustar su rotación durante las próximas semanas tras confirmarse que Nikola Jokic estará fuera de las duelas por una lesión en la rodilla izquierda. El equipo informó que el pívot serbio sufrió una hiperextensión y que será reevaluado dentro de cuatro semanas, un plazo que, aunque no compromete la temporada, sí obliga a manejar con cautela el calendario inmediato.

La noticia alivió parcialmente a la organización, ya que no existe indicio de cirugía ni de un problema de largo plazo. Sin embargo, el impacto deportivo es evidente. Si Jokic cumple el tiempo estimado de recuperación, podría perderse alrededor de 15 o 16 partidos, una ausencia sensible para un plantel que ya ha lidiado con bajas importantes durante el curso.

La lesión ocurrió el lunes por la noche, en la recta final de la primera mitad del partido ante el Heat de Miami, que terminó con derrota de Denver por 147-123. Con apenas segundos por jugar antes del descanso, Jokic intentó retroceder para ayudar en defensa cuando Spencer Jones terminó pisándole el pie izquierdo. En la acción, la rodilla del tres veces MVP se dobló de forma visible.