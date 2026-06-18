Vania González, coahuilense formada en academias Inedec, inicia proceso con Selección Mexicana Sub 16

El talento coahuilense vuelve a abrirse paso en el deporte nacional. Vania González Betancourt, basquetbolista formada en las academias Inedec, fue convocada por la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol para integrarse al inicio del proceso de la Selección Mexicana Femenil Sub 16.

La jugadora, doble medallista en Olimpiada Nacional dentro de la modalidad de basquetbol 3x3, recibió el llamado a la preselección nacional con miras a los próximos compromisos internacionales de la categoría, entre ellos los torneos FIBA programados para 2027.

Como parte de este nuevo ciclo, el combinado nacional femenil realizó una breve concentración en Brownsville, Texas, donde comenzó su preparación antes de trasladarse a San Antonio para competir en el Nationals San Antonio Basket, certamen que se llevará a cabo del 18 al 21 de junio y que reunirá a más de 300 equipos.