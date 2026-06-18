Vania González, coahuilense formada en academias Inedec, inicia proceso con Selección Mexicana Sub 16
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La basquetbolista coahuilense fue convocada por ADEMEBA para iniciar el proceso nacional rumbo a torneos FIBA de 2027
El talento coahuilense vuelve a abrirse paso en el deporte nacional. Vania González Betancourt, basquetbolista formada en las academias Inedec, fue convocada por la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol para integrarse al inicio del proceso de la Selección Mexicana Femenil Sub 16.
La jugadora, doble medallista en Olimpiada Nacional dentro de la modalidad de basquetbol 3x3, recibió el llamado a la preselección nacional con miras a los próximos compromisos internacionales de la categoría, entre ellos los torneos FIBA programados para 2027.
Como parte de este nuevo ciclo, el combinado nacional femenil realizó una breve concentración en Brownsville, Texas, donde comenzó su preparación antes de trasladarse a San Antonio para competir en el Nationals San Antonio Basket, certamen que se llevará a cabo del 18 al 21 de junio y que reunirá a más de 300 equipos.
La convocatoria representa un paso importante en la carrera de Vania González Betancourt, quien se ha consolidado como una de las promesas del basquetbol coahuilense gracias a su desarrollo en categorías juveniles y a su experiencia en competencias nacionales.
Además, la basquetbolista destaca por ser la única coahuilense formada de principio a fin en las academias Inedec que forma parte de este nuevo proceso de selecciones nacionales impulsado por ADEMEBA, lo que refuerza el trabajo de desarrollo deportivo realizado en Coahuila.
Con este llamado, Vania González inicia una nueva etapa en su trayectoria y se perfila como una de las jugadoras a seguir dentro del proceso mexicano Sub 16 rumbo a los torneos FIBA de 2027.