Chivas se sigue armando con todo y presenta a Kevin Castañeda y Jordan Carrillo como refuerzos

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    Chivas se sigue armando con todo y presenta a Kevin Castañeda y Jordan Carrillo como refuerzos
    Tanto Castañeda como Carrillo llegan para incrementar la competencia interna y disputar un lugar con elementos como Roberto Alvarado y Efraín Álvarez, FOTOS: CLUB GUADALAJARA

Los nuevos miembros del Rebaño firmaron contratos multianuales y llegan para la zona de creación del equipo dirigido por Gabriel Milito, que sigue armando al equipo rumbo al Apertura 2026

Las Chivas continúan trabajando en la conformación de su plantilla para el torneo Apertura 2026 y este martes hicieron oficiales a sus dos primeros refuerzos para la próxima campaña. Kevin Castañeda y Jordan Carrillo fueron presentados como nuevos jugadores del Guadalajara tras superar satisfactoriamente los exámenes médicos y firmar sus respectivos contratos.

Ambos futbolistas coincidieron en señalar que vestir la camiseta rojiblanca representa un sueño cumplido, ya que durante su infancia fueron seguidores del Rebaño Sagrado y ahora tendrán la oportunidad de defender sus colores dentro del terreno de juego.

La directiva encabezada por el club tapatío apostó por fortalecer principalmente la zona ofensiva y de generación de juego. Tanto Castañeda como Carrillo llegan para incrementar la competencia interna y disputar un lugar con elementos como Roberto Alvarado y Efraín Álvarez, quienes fueron habituales en el esquema del entrenador Gabriel Milito durante la campaña anterior.

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Aunque el club no ha revelado los montos oficiales de las operaciones, diversas versiones señalan que Guadalajara habría desembolsado alrededor de tres millones de dólares a los Xolos de Tijuana para adquirir los derechos federativos de Kevin Castañeda.

Dentro de esa negociación también estaría involucrado el atacante Yael Padilla, quien habría sido incluido como parte de la operación. Sin embargo, la institución rojiblanca se habría asegurado una cláusula de recompra para mantener abierta la posibilidad de recuperar al futbolista en el futuro.

Por su parte, Jordan Carrillo llega después de firmar un destacado semestre con los Pumas. Aunque militó recientemente con el conjunto universitario, sus derechos pertenecían a Santos Laguna, club que habría acordado su transferencia a Chivas por una cifra cercana a los cinco millones de dólares.

Con estas incorporaciones, el Guadalajara suma talento joven y experiencia en busca de fortalecer una plantilla que aspira a ser protagonista en el próximo campeonato.

Además de Castañeda y Carrillo, el equipo rojiblanco contará nuevamente con Luis Rey, quien regresa a la institución tras concluir su préstamo con el Puebla.

Pese a estas incorporaciones, la directiva de Chivas ha dejado abierta la posibilidad de realizar más movimientos antes del cierre del mercado de fichajes, por lo que no se descarta la llegada de nuevos refuerzos si surge una oportunidad atractiva para fortalecer aún más al plantel.

Con la mira puesta en el Apertura 2026, el Rebaño Sagrado continúa apuntalando su proyecto deportivo con el objetivo de volver a pelear por los primeros puestos del futbol mexicano.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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