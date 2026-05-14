Coahuila conquista el oro en básquetbol 3x3 U16 femenil de la Olimpiada Nacional

+ Seguir en Seguir en Google
Básquetbol
/
    Coahuila conquista el oro en básquetbol 3x3 U16 femenil de la Olimpiada Nacional
    Tras la Olimpiada Nacional, Allegra Reyes viajará a Nueva Orleans para competir en la liga Nike EYBL. FOTO: CORTESÍA

Con una actuación destacada de la saltillense Allegra Reyes, autora de cinco puntos en la final, Coahuila derrotó 9-6 a Baja California para conquistar de manera invicta la medalla de oro

La delegación de Coahuila volvió a subir a lo más alto del podio en la Olimpiada Nacional 2026 luego de conquistar la medalla de oro en el básquetbol 3x3 categoría U-16 femenil, tras vencer 9-6 a Baja California en la final disputada frente al estadio Cuauhtémoc, en Puebla.

El representativo coahuilense cerró el torneo de manera invicta y confirmó el dominio que ya había mostrado desde la etapa regional. La tercia estuvo integrada por Allegra Reyes, Nikte Falcón, Antonella Alvarado y Vania González, bajo la dirección del entrenador Rodrigo Verduzco.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/duelo-en-el-hidalgo-pachuca-vs-pumas-horario-transmision-y-donde-seguir-la-ida-de-semifinales-liga-mx-PD20679574

Uno de los nombres que marcó el campeonato fue el de la saltillense Allegra Reyes, quien tuvo una actuación decisiva en la final al encestar cinco de los nueve puntos de Coahuila. En un encuentro cerrado y de alta intensidad defensiva, su aporte ofensivo terminó siendo determinante para asegurar la medalla de oro.

$!Allegra Reyes encabezó la ofensiva de Coahuila en la final con cinco puntos ante Baja California.
Allegra Reyes encabezó la ofensiva de Coahuila en la final con cinco puntos ante Baja California. FOTO: CORTESÍA

El camino hacia el campeonato incluyó una semifinal ante Chihuahua que terminó antes del límite de tiempo gracias al formato de knockout, luego de que Coahuila alcanzara los 21 puntos reglamentarios para finalizar automáticamente el partido.

Ya en la final, Vania González aportó las otras cuatro unidades del equipo para completar el triunfo sobre Baja California y sellar el campeonato nacional.

La conquista tuvo además un significado especial para el grupo, ya que la categoría consiguió el bicampeonato nacional. Nikte Falcón y Vania González repitieron como campeonas después de haber formado parte del equipo que obtuvo el oro el año pasado. Para Allegra Reyes, en cambio, esta fue su primera participación dentro de esta categoría, debido a que en la edición anterior aún no le correspondía competir en la U-16.

Previo al torneo de 3x3, las jugadoras tuvieron actividad en el básquetbol 5x5 dentro de la misma Olimpiada Nacional. Aunque Coahuila no logró avanzar en esa modalidad, Allegra destacó de forma individual y permaneció en Puebla para disputar la competencia reducida, donde terminó siendo pieza clave del campeonato estatal.

$!Nikte Falcón, Antonella Alvarado, Vania González y Allegra Reyes integraron el equipo campeón.
Nikte Falcón, Antonella Alvarado, Vania González y Allegra Reyes integraron el equipo campeón. FOTO: CORTESÍA

El resultado también refleja la continuidad del trabajo formativo realizado por la Academia Inedec de Básquetbol, semillero de gran parte de las jugadoras que integran las selecciones de Coahuila.

Tras conquistar el oro nacional, Allegra Reyes se prepara ahora para iniciar la segunda sesión de la liga Nike EYBL en Nueva Orleans, uno de los circuitos juveniles más importantes para el desarrollo del básquetbol femenil internacional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Olimpiada Nacional
resultados

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Inedec
CONADE

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
El cáncer del cáncer

El cáncer del cáncer
true

Sheinbaum: piñata de todos

La Fiscalía General de la República informó que el hombre será investigado cuatro meses más.

Vinculan a Fernando Farías, alias ‘El Cabo’, reclutador en Teuchitlán

En la llamada dialogaron sobre el potencial para ampliar el comercio entre ambos países y discutieron los asuntos globales de actualidad.

Presidente de Corea del Sur visitará México en 2026, confirma Claudia Sheinbaum
Un fenómeno climático conocido como “tormenta negra” podría provocar lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra en varias regiones del país.

Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados
La recomendación principal es clara: debes registrar la CURP de la persona que sea el usuario real o titular legal de la línea.

¿Tu celular no está a tu nombre? Esta es la CURP que debes registrar para evitar bloqueos
El cantante de música regional mexicana Ramón Ayala y su hijo, Ramón Ayala Jr., enfrentan una demanda en Texas por presunto abuso sexual y acoso presentada por ex integrantes de su agrupación.

Como a Lalo Mora... Acusan a Ramón Ayala y a Ramón Ayala Jr de abuso sexual; exigen 25 millones de dólares en demanda
El Estadio Ciudad de México será sede del partido inaugural del Mundial 2026, pero el conflicto con los palcohabientes abrió un nuevo frente legal rumbo a la justa.

Juez frena a FIFA: palcohabientes ganan primer round por accesos al Estadio Banorte en el Mundial 2026