Coahuila conquista el oro en básquetbol 3x3 U16 femenil de la Olimpiada Nacional

La delegación de Coahuila volvió a subir a lo más alto del podio en la Olimpiada Nacional 2026 luego de conquistar la medalla de oro en el básquetbol 3x3 categoría U-16 femenil, tras vencer 9-6 a Baja California en la final disputada frente al estadio Cuauhtémoc, en Puebla. El representativo coahuilense cerró el torneo de manera invicta y confirmó el dominio que ya había mostrado desde la etapa regional. La tercia estuvo integrada por Allegra Reyes, Nikte Falcón, Antonella Alvarado y Vania González, bajo la dirección del entrenador Rodrigo Verduzco.

Uno de los nombres que marcó el campeonato fue el de la saltillense Allegra Reyes, quien tuvo una actuación decisiva en la final al encestar cinco de los nueve puntos de Coahuila. En un encuentro cerrado y de alta intensidad defensiva, su aporte ofensivo terminó siendo determinante para asegurar la medalla de oro.

El camino hacia el campeonato incluyó una semifinal ante Chihuahua que terminó antes del límite de tiempo gracias al formato de knockout, luego de que Coahuila alcanzara los 21 puntos reglamentarios para finalizar automáticamente el partido. Ya en la final, Vania González aportó las otras cuatro unidades del equipo para completar el triunfo sobre Baja California y sellar el campeonato nacional. La conquista tuvo además un significado especial para el grupo, ya que la categoría consiguió el bicampeonato nacional. Nikte Falcón y Vania González repitieron como campeonas después de haber formado parte del equipo que obtuvo el oro el año pasado. Para Allegra Reyes, en cambio, esta fue su primera participación dentro de esta categoría, debido a que en la edición anterior aún no le correspondía competir en la U-16. Previo al torneo de 3x3, las jugadoras tuvieron actividad en el básquetbol 5x5 dentro de la misma Olimpiada Nacional. Aunque Coahuila no logró avanzar en esa modalidad, Allegra destacó de forma individual y permaneció en Puebla para disputar la competencia reducida, donde terminó siendo pieza clave del campeonato estatal.

El resultado también refleja la continuidad del trabajo formativo realizado por la Academia Inedec de Básquetbol, semillero de gran parte de las jugadoras que integran las selecciones de Coahuila. Tras conquistar el oro nacional, Allegra Reyes se prepara ahora para iniciar la segunda sesión de la liga Nike EYBL en Nueva Orleans, uno de los circuitos juveniles más importantes para el desarrollo del básquetbol femenil internacional.

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