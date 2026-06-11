VIDEO | Aficionados de Knicks acorralan a Victor Wembanyama y le arrojan un huevo en Nueva York

La complicada noche de Victor Wembanyama en el Madison Square Garden no terminó con el silbatazo final. Horas después de la derrota de los Spurs de San Antonio ante los Knicks, el francés fue recibido con abucheos e insultos por parte de algunos aficionados cuando regresaba a su hotel en Nueva York, e incluso estuvo cerca de ser alcanzado por un huevo lanzado desde la multitud. Un video difundido en redes sociales mostró el momento en que al menos un huevo fue arrojado en dirección a la estrella de los Spurs de San Antonio mientras caminaba hacia la entrada del hotel acompañado por personal de seguridad. Las imágenes no permiten identificar con claridad a la persona responsable del lanzamiento.

En el lugar se observó a varios aficionados congregados frente al inmueble, ubicado a pocas cuadras del Madison Square Garden, quienes continuaban celebrando la victoria de los Knicks y lanzando provocaciones hacia los jugadores visitantes. Las imágenes muestran cómo el huevo impacta contra una señal de tránsito cercana a la entrada del hotel. Instantes después, Wembanyama se gira y encara brevemente a una persona que se encontraba cerca del acceso principal antes de continuar su camino hacia el interior del edificio.

Hasta el momento, los Spurs no han informado si el objeto alcanzó a golpear al jugador o si presentaron alguna queja formal por lo ocurrido. El incidente se produjo tras una dolorosa derrota para la franquicia texana. Los Spurs quedaron al borde de la eliminación después de desperdiciar una ventaja de 29 puntos frente a los Knicks en el cuarto partido de la serie. Wembanyama también vivió un cierre complicado en la cancha al fallar dos tiros libres importantes durante los minutos finales del encuentro. La remontada de los Knicks desató celebraciones masivas en distintos puntos de Nueva York. Miles de aficionados salieron a las calles para festejar el resultado, generando escenas de euforia que incluyeron fuegos artificiales, personas trepando postes de alumbrado y algunos enfrentamientos con elementos de seguridad. De acuerdo con información del Departamento de Policía de Nueva York, un total de 56 personas fueron detenidas por distintos cargos relacionados con los festejos, entre ellos agresión y alteración del orden público. “Una vez más, hubo grandes multitudes de personas que incurrieron en un comportamiento increíblemente imprudente y peligroso anoche, tanto durante como después del partido”, señaló la corporación en un comunicado oficial. Pese a la difusión de los videos en redes sociales, un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York indicó que la dependencia no cuenta con registros oficiales relacionados con el incidente del huevo que involucró a Victor Wembanyama.

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