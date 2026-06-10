Knicks logran remontada histórica y quedan a un triunfo del título de la NBA

Las Finales de la NBA 2026 entregaron uno de los partidos más sorprendentes de su historia. Cuando parecía que los Spurs de San Antonio empatarían la serie, los Knicks de Nueva York protagonizaron una remontada inédita de 29 puntos para imponerse 107-106 en el Juego 4 y colocarse a una victoria de conquistar el título. La canasta decisiva llegó cuando apenas restaban 1.2 segundos en el reloj. Tras un triple fallado por Jalen Brunson, OG Anunoby apareció cerca del aro para empujar el balón y darle la ventaja definitiva a Nueva York en un Madison Square Garden que pasó de la incredulidad a la celebración en cuestión de minutos.

El encuentro parecía definido desde muy temprano. Los Spurs salieron decididos a empatar la serie y firmaron uno de los mejores arranques que se recuerdan en unas Finales. Victor Wembanyama y Devin Vassell encabezaron una ofensiva que castigó constantemente a la defensa neoyorquina.

San Antonio cerró el primer cuarto con ventaja de 41-22, una diferencia que reflejaba el dominio visitante. Wembanyama imponía condiciones en ambos lados de la cancha, mientras que los Knicks acumulaban errores y lucían incapaces de responder al ritmo de su rival. La situación empeoró para los locales antes del descanso. Los Spurs mantuvieron una efectividad notable y llegaron al medio tiempo con ventaja de 76-49. La diferencia de 27 puntos representó la mayor ventaja para un equipo visitante al descanso en la historia de las Finales de la NBA. Durante la primera mitad, el conjunto texano convirtió 28 de sus 46 disparos de campo y acertó 14 triples, cifras que parecían suficientes para encaminar el partido y equilibrar la serie. Sin embargo, el guion cambió por completo después del descanso. Con el respaldo de su afición, los Knicks comenzaron a recortar la diferencia posesión tras posesión. Jalen Brunson asumió el liderazgo ofensivo y contagió energía a sus compañeros, mientras Anunoby se convirtió en una pieza fundamental en ambos extremos de la cancha. La distancia comenzó a disminuir de manera constante. Cuando restaban poco más de seis minutos por jugar, Nueva York ya se había colocado a menos de diez puntos. La presión cambió de lado y los Spurs empezaron a perder la fluidez que habían mostrado durante la primera mitad. Brunson continuó atacando y encontró respuestas en los momentos más complicados. Un triple suyo acercó a los Knicks a un solo punto, encendiendo por completo al Madison Square Garden. Poco después llegó el momento que parecía completar la remontada. Brunson volvió a aparecer con una canasta que puso adelante a Nueva York por 105-104, consumando una recuperación que ya era histórica.

Aun así, los Spurs tuvieron capacidad de respuesta. Stephon Castle convirtió dos tiros libres en el último minuto para devolver la ventaja a San Antonio y dejar el marcador 106-105. La serie parecía dirigirse al quinto partido con empate, pero todavía faltaba una última secuencia. Los Knicks fallaron en su siguiente ofensiva, aunque una acción defensiva de Anunoby evitó que los Spurs sentenciaran el encuentro. El alero bloqueó una bandeja de De’Aaron Fox en transición y otorgó una oportunidad adicional a los locales. En la última posesión, Brunson intentó un triple que no encontró el aro. El rebote quedó vivo y Anunoby reaccionó antes que todos para palmearlo hacia la canasta. El balón entró y los Knicks tomaron la ventaja definitiva con apenas 1.2 segundos por disputarse. San Antonio tuvo una última oportunidad, pero la defensa local evitó cualquier lanzamiento cómodo y selló una victoria que quedará registrada en la historia de las Finales. Wembanyama terminó con 24 puntos, 13 rebotes y tres bloqueos para los Spurs. Dylan Harper añadió 21 unidades y Devin Vassell aportó 18. Del lado de Nueva York, Brunson lideró la reacción junto a Anunoby, autor de la jugada que decidió el partido. Con la victoria, los Knicks de Nueva York toman ventaja de 3-1 en la serie y quedan a un solo triunfo de conseguir su primer campeonato de la NBA desde 1973. Los Spurs de San Antonio, por su parte, necesitarán ganar tres partidos consecutivos para mantener vivo su sueño de coronarse.

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