Fracaso histórico: México pasa del oro al último lugar en el beisbol centroamericano

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    Fracaso histórico: México pasa del oro al último lugar en el beisbol centroamericano
    La novena dirigida por Víctor Bojórquez cerró su participación con una derrota por la mínima frente a Curazao. FOTO: X/NOVENA MÉXICO

El Tricolor perdió sus cuatro encuentros, produjo sólo cinco carreras y quedó fuera de la Super Ronda en Santo Domingo 2026

La Selección Mexicana de Beisbol pasó del oro al último lugar. El equipo tricolor terminó con marca de 0-4, ocupó la octava posición y firmó en Santo Domingo 2026 la peor actuación de su historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El desplome quedó consumado con la derrota 1-0 ante Curazao en el juego por el séptimo puesto. La única carrera llegó en la primera entrada, cuando Jeandro Tromp cruzó el plato tras una rola de Raysheandall Michel.

El abridor Daniel Zazueta permitió sólo una anotación en cuatro episodios, pero el bateo tricolor no logró respaldarlo.

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La novena dirigida por Víctor “Flamingo” Bojórquez ya había quedado eliminada en la fase de grupos.

Debutó con revés de 4-2 frente a Panamá, después fue castigada 12-3 por Colombia y cerró esa ronda con una blanqueada de 2-0 ante Nicaragua, resultado que la dejó fuera de la Super Ronda.

Los números retratan el fracaso: México perdió sus cuatro encuentros, anotó únicamente cinco carreras y recibió 19. Además, se despidió con dos blanqueadas consecutivas.

La derrota frente a Colombia, que incluyó un rally rival de siete anotaciones, exhibió la fragilidad del pitcheo; contra Nicaragua y Curazao, el problema fue una ofensiva apagada.

El contraste vuelve aún más severo el golpe. En San Salvador 2023, México conquistó el primer oro centroamericano de su historia en el beisbol al cerrar con récord de 5-1.

$!México conquistó en San Salvador 2023 la primera medalla de oro de su historia en el beisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
México conquistó en San Salvador 2023 la primera medalla de oro de su historia en el beisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. FOTO: ESPECIAL

La lluvia impidió disputar el juego decisivo contra Cuba y el reglamento entregó el título al conjunto con la mejor marca. Tres años después, el campeón defensor terminó por debajo de las otras siete selecciones.

El plantel estuvo integrado por 24 jugadores, en su mayoría jóvenes de organizaciones de la Liga Mexicana de Beisbol.

La apuesta por prospectos no encontró equilibrio ni producción, por lo que este octavo lugar obliga a revisar la conformación del roster y la preparación para próximos torneos.

Mientras la delegación mexicana peleó en lo más alto del medallero, la selección de beisbol regresó sin una victoria.

Del histórico campeonato quedó sólo el recuerdo: México pasó de campeón regional a colista y cerró la página más amarga de su historia en los Juegos Centroamericanos.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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