Juan Soto confirma que jugará el Clásico Mundial de Beisbol 2026 con República Dominicana

Béisbol
/ 1 febrero 2026
    Juan Soto confirma que jugará el Clásico Mundial de Beisbol 2026 con República Dominicana
    Juan Soto defenderá los colores de República Dominicana en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, sumándose a un roster repleto de estrellas de Grandes Ligas. FOTO: FACEBOOK

El estelar jardinero de MLB, Juan Soto, anunció su participación con la selección de República Dominicana para el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Juan Soto confirmó oficialmente que jugará con República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, en una noticia destacada a medida que se acerca el torneo internacional que arranca en marzo.

El jardinero estrella de los Mets de Nueva York será parte de un equipo dominicano repleto de figuras de las Grandes Ligas, reforzando las aspiraciones del país caribeño de competir por el título mundial.

El anuncio fue hecho público este domingo tanto por fuentes de MLB como por la Federación Dominicana de Béisbol, que confirmó la participación de Soto en el torneo.

En su regreso tras su actuación en el Clásico Mundial de 2023, Soto aporta poder ofensivo y experiencia a la selección que dirige Albert Pujols, junto a otros peloteros de alto perfil.

La presencia de Soto se suma al interés de nombres como Vladimir Guerrero Jr. y a recientes confirmaciones de otros talentos dominicanos que reforzarán el roster rumbo al CMB 2026.

Además, otro veterano como Ketel Marte se unió al conjunto, ampliando la profundidad de la ofensiva de República Dominicana.

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 está programado del 5 al 17 de marzo en sedes como Miami, Houston, Tokio y San Juan, y representa una oportunidad clave para que República Dominicana busque su segunda corona mundial, después de haber ganado el título por primera vez en 2013.

Con la confirmación de figuras estelares como Soto, el equipo caribeño se perfila como uno de los favoritos del torneo.

