Tomateros deja escapar la victoria y cae ante Puerto Rico en la Serie del Caribe

Con una remontada en la última entrada, los Cangrejeros de Santurce derrotaron 5-4 a los Tomateros de Culiacán, representantes de México Verde, en actividad de la Serie del Caribe, en un juego que parecía controlado por la novena mexicana durante siete entradas.

México tomó ventaja desde el arranque del encuentro que se disputó en el Estadio Charros de Zapopan.

En la parte alta de la primera entrada, Japhet Amador conectó doblete al jardín derecho para impulsar a Florial, mientras que Córdoba avanzó a la antesala.

