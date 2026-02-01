Tomateros deja escapar la victoria y cae ante Puerto Rico en la Serie del Caribe
México Verde perdió 5-4 frente a Cangrejeros de Santurce tras una remontada de los boricuas en la novena entrada desde Jalisco
Con una remontada en la última entrada, los Cangrejeros de Santurce derrotaron 5-4 a los Tomateros de Culiacán, representantes de México Verde, en actividad de la Serie del Caribe, en un juego que parecía controlado por la novena mexicana durante siete entradas.
México tomó ventaja desde el arranque del encuentro que se disputó en el Estadio Charros de Zapopan.
En la parte alta de la primera entrada, Japhet Amador conectó doblete al jardín derecho para impulsar a Florial, mientras que Córdoba avanzó a la antesala.
Posteriormente, Joey Meneses elevó de sacrificio al jardín izquierdo para que Córdoba anotara el 2-0.
El ataque continuó en el segundo inning, cuando Alex Verdugo pegó doblete productor para remolcar a Atondo y, más tarde, Arturo Solís respondió con sencillo al derecho que envió a Verdugo al plato para el 4-0.
Puerto Rico reaccionó hasta la cuarta entrada.
Con dos hombres en base, Morales castigó al pitcheo mexicano con cuadrangular por el jardín derecho, llevándose por delante a Cancel y acercando a los Cangrejeros 4-2 en la pizarra.
A partir de ese momento, el duelo se cerró y el pitcheo mantuvo el marcador sin cambios durante varias entradas.
La presión boricua rindió frutos en la séptima. Con corredores en posición de anotar, Castro rodó a la segunda base, jugada en la que Vázquez aprovechó para timbrar la tercera carrera y dejar el juego 4-3, encendiendo el cierre del encuentro.
El desenlace llegó en la parte baja del noveno episodio.
Ante los lanzamientos de A. Gose, Castro conectó sencillo al jardín izquierdo que permitió anotar a Fargas y Arocho, sellando la voltereta 5-4 y dejando tendido en el terreno a México Verde.
Con este resultado, Tomateros de Culiacán sufrieron una dolorosa derrota tras haber dominado gran parte del juego, mientras que Cangrejeros de Santurce confirmaron su capacidad de reacción en los momentos decisivos dentro de la Serie del Caribe.