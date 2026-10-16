Savannah Bananas jugarán en Monterrey en 2027: fechas, rival y cómo conseguir boletos

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    Savannah Bananas jugarán en Monterrey en 2027: fechas, rival y cómo conseguir boletos
    Los Savannah Bananas llegarán por primera vez a México para enfrentarse a los Texas Tailgaters en dos presentaciones en Monterrey. FOTO: GLOBE STAFF

El Walmart Park recibirá dos jornadas del espectáculo Banana Ball, que combina reglas especiales, coreografías y entretenimiento para toda la familia

Los Savannah Bananas, el equipo que convirtió el beisbol en un espectáculo de música, baile y jugadas espectaculares, llegará por primera vez a México y tendrá a Monterrey como su primera parada.

El conjunto estadounidense jugará el 5 y 6 de febrero de 2027 en el Walmart Park, casa de Sultanes, donde enfrentará a los Texas Tailgaters.

El anuncio fue realizado el 15 de octubre como parte de una alianza entre la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y Banana Ball Tour.

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La visita coloca a la capital de Nuevo León dentro de la primera expansión internacional de un fenómeno que ha llenado estadios en Estados Unidos y cuya propuesta va mucho más allá de los resultados en la pizarra.

Fundados en 2016 por Jesse Cole, los Savannah Bananas hicieron famoso el Banana Ball, una versión acelerada del rey de los deportes en la que los peloteros bailan, ejecutan maniobras acrobáticas y conviven con los aficionados.

Entre sus reglas más singulares destaca que un espectador puede conseguir un out si atrapa de aire una pelota de foul en las gradas.

Los encuentros tienen un límite de dos horas, no se permiten los toques de bola y el entretenimiento forma parte de cada entrada.

El objetivo es acercar a nuevas generaciones al diamante sin renunciar a la competencia, mediante un ambiente que recuerda a un concierto o a un espectáculo de variedades.

La gira mexicana continuará el 12 y 13 de febrero en el Toros Mobil Park de Tijuana, donde los Loco Beach Coconuts se medirán con los Party Animals.

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La organización también llevará su formato a Canadá durante 2027, además de recorrer decenas de ciudades y estadios de Grandes Ligas en Estados Unidos.

Para asistir a las funciones de Monterrey, los interesados deben registrarse en BananaBall.com hasta el 31 de octubre de 2026.

Los boletos todavía no están a la venta: el derecho a comprarlos se asignará mediante un sorteo y completar el registro no garantiza una entrada.

Con esta visita, el Walmart Park se prepara para recibir una experiencia inédita en México: dos noches en las que el beisbol compartirá protagonismo con las coreografías, las sorpresas y la participación de una afición que también puede influir en lo que sucede sobre el terreno.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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