¿Qué son los Savannah Bananas? El fenómeno viral del beisbol que rompe todas las reglas

Los Savannah Bananas dejaron de ser una rareza local de Georgia para convertirse en uno de los fenómenos deportivos más llamativos de Estados Unidos. Su casa original es el Historic Grayson Stadium, ubicado en Savannah, Georgia, un inmueble con historia desde 1926, reconstruido en 1941 y por el que pasaron leyendas como Babe Ruth, Jackie Robinson, Hank Aaron y Mickey Mantle. Hoy, ese escenario es el punto de partida de una franquicia que transformó el beisbol tradicional en una experiencia cercana al teatro, el circo deportivo y el entretenimiento familiar. El equipo nació oficialmente en 2016, bajo la visión de Jesse y Emily Cole, propietarios de Fans First Entertainment. En sus primeros años compitió dentro de la Coastal Plain League, una liga colegial de verano, pero su crecimiento cambió el rumbo del proyecto.

Después de siete temporadas, los Bananas anunciaron en 2022 que dejarían esa competencia para dedicarse de tiempo completo al Banana Ball, una modalidad creada para hacer el beisbol más rápido, divertido y centrado en los aficionados. El origen de su estilo responde a una idea sencilla: combatir los tiempos muertos del beisbol tradicional. En lugar de un partido largo y pausado, los Bananas apostaron por juegos con música, coreografías, entradas espectaculares, interacción con el público, jugadores que bailan, celebraciones exageradas y momentos pensados para volverse virales.

Su lema operativo, “Fans First”, explica buena parte del fenómeno: el espectáculo no gira sólo alrededor del marcador, sino de la experiencia completa en el estadio. El sistema de Banana Ball tiene reglas propias. Cada entrada vale un punto y lo gana el equipo que anota más carreras en ese inning; los partidos tienen límite de dos horas; el bateador no puede salirse de la caja sin castigo; están prohibidos los toques de bola. No hay bases por bolas tradicionales; los bateadores pueden “robarse” la primera base; no existen visitas al montículo; y si un aficionado atrapa un foul, cuenta como out. También aparece el Showdown Tiebreaker y la regla del Golden Batter, que permite mandar a cualquier bateador en un momento clave del juego. Aunque su sede simbólica sigue siendo Savannah, los Bananas ya son una marca itinerante. Para 2026, ESPN reportó una gira por 75 estadios y 45 estados, con inicio el 26 de febrero en Tallahassee, Florida.

La expansión también incluye a otros equipos de Banana Ball, como Party Animals, Firefighters, Texas Tailgaters, Loco Beach Coconuts e Indianapolis Clowns, lo que convirtió el concepto en una liga-espectáculo con calendario nacional. En cuanto a títulos, los Savannah Bananas sí tienen historia competitiva: fueron campeones tres veces de la Petitt Cup en la Coastal Plain League, con coronas en 2016, 2021 y 2022. Además, durante esa etapa colegial, más de 35 jugadores del equipo fueron seleccionados en el Draft, un dato que ayuda a explicar que, detrás del show, también existe nivel deportivo. La fama del equipo también creció por sus invitados especiales. En sus giras han aparecido figuras del deporte, la música y el entretenimiento. Entre los nombres más llamativos están John Cena, quien tuvo una participación cómica al bate; Brian Littrell, integrante de Backstreet Boys, quien cantó con el equipo; 50 Cent, que se presentó en Houston; Travie McCoy, invitado en la gira de 2025; Russell Wilson, quarterback de NFL que tomó turno en Yankee Stadium; y Derek Klena, actor de Broadway que se integró al show como pitcher-performer.