Tomateros de Culiacán anuncia a Robinson Canó para la temporada 2026-27

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    Tomateros de Culiacán anuncia a Robinson Canó para la temporada 2026-27
    Tras su paso exitoso con los Diablos Rojos del México, Robinson Canó volverá a trabajar bajo las órdenes de Lorenzo Bundy. FOTO: TOMATEROS

El dominicano fue anunciado como nuevo jugador de de Culiacán para la temporada 2026-27, decisión que pondrá pausa a su histórica etapa con las Estrellas Orientales en la LIDOM

El dominicano Robinson Canó tendrá una nueva etapa en su carrera dentro del béisbol invernal. El veterano pelotero fue anunciado como refuerzo de los Tomateros de Culiacán para la temporada 2026-27 de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, decisión que también marcará una pausa en su histórica relación con las Estrellas Orientales en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

La contratación fue confirmada por la organización sinaloense mediante un comunicado en el que destacó la experiencia internacional del segunda base, así como su reciente rendimiento en el béisbol mexicano de verano. Será la primera ocasión en que Canó dispute una campaña invernal en México.

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En el anuncio, Tomateros recordó que el jugador dominicano ya conoce el entorno del béisbol mexicano gracias a su paso por los Diablos Rojos del México, equipo con el que conquistó dos campeonatos consecutivos bajo la dirección de Lorenzo Bundy, actual mánager de la novena guinda.

Durante la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol, Canó fue una de las piezas más importantes de Diablos Rojos. El infielder ganó el título de bateo con promedio de .431 y fue nombrado Jugador Más Valioso de la campaña. Un año después volvió a formar parte de la ofensiva que llevó al club capitalino a conseguir el bicampeonato.

Ahora, esa relación entre jugador y mánager volverá a coincidir en Culiacán, en una apuesta con la que Tomateros buscará fortalecer su lineup de cara a la próxima campaña invernal.

La noticia también llamó la atención en República Dominicana, ya que Canó ha estado ligado durante toda su trayectoria invernal a Estrellas Orientales. El pelotero disputó 15 temporadas con la organización y llegó a portar el nombramiento de capitán del equipo.

Hasta el momento no se han dado detalles sobre la duración del acuerdo más allá de la campaña 2026-27. Tampoco se informó si el dominicano mantendrá actividad futura en la LIDOM.

Con este movimiento, Tomateros suma a uno de los peloteros con mayor trayectoria reciente en el béisbol latinoamericano y añade experiencia a un roster que buscará competir por el campeonato de la Liga Mexicana del Pacífico.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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