Shakira gana batalla contra Hacienda; devolución superaría los 60 millones de euros

Con esta decisión judicial, quedan anulados los expedientes que obligaban a la artista Shakira , a pagar cerca de 55 millones de euros por liquidaciones y sanciones fiscales. De acuerdo con fuentes judiciales citadas en el caso, la devolución total, incluyendo intereses, podría superar los 60 millones de euros, equivalentes aproximadamente a mil 289 millones 800 mil 960 pesos mexicanos.

La cantante colombiana Shakira obtuvo una resolución favorable en el litigio fiscal que mantenía con la Hacienda española por el ejercicio correspondiente a 2011, luego de que la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional concluyera que no debía ser considerada residente fiscal en España durante ese año.

JUSTICIA CONCLUYE QUE SHAKIRA NO ERA RESIDENTE FISCAL EN ESPAÑA EN 2011

La resolución judicial revoca las actuaciones impulsadas por la Agencia Tributaria, cuyos inspectores determinaron en su momento que Shakira ya debía tributar como residente fiscal en territorio español durante 2011.

Derivado de esa interpretación, las autoridades fiscales españolas emitieron liquidaciones por 24.7 millones de euros relacionadas con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), cantidad que incluía 19.9 millones de cuota tributaria y 4.7 millones de intereses.

Además, se le reclamaron otros 2.6 millones de euros por el Impuesto sobre el Patrimonio.

Posteriormente, dichos procedimientos derivaron en expedientes sancionadores catalogados como “infracción muy grave”, con multas equivalentes al 125 por ciento de la cuota presuntamente defraudada en ambos impuestos.

En total, entre liquidaciones y sanciones, la suma ascendía a 54.7 millones de euros.

La resolución ahora anulada correspondía exclusivamente al ejercicio fiscal de 2011, uno de los años de mayor actividad profesional de la cantante tras el éxito internacional de “Waka-Waka”, tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, así como de la gira mundial Sale el Sol.

HACIENDA ESPAÑOLA RECURRIRÁ LA RESOLUCIÓN

Un portavoz de la Agencia Tributaria informó que el organismo no comparte el criterio adoptado por la Audiencia Nacional y adelantó que solicitará a la Abogacía del Estado presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La autoridad fiscal española también señaló que, en caso de que el máximo tribunal confirme la resolución favorable para Shakira, la devolución final sería menor a los más de 60 millones de euros estimados, argumentando que algunas sanciones no fueron efectivamente ingresadas.

RESOLUCIÓN NO MODIFICA CONDENA PENAL POR EJERCICIOS POSTERIORES

La decisión judicial no afecta el procedimiento penal que enfrentó la cantante por presunto fraude fiscal correspondiente a los ejercicios de 2012 a 2014.

En ese caso, Shakira aceptó una condena de tres años de prisión y el pago de una multa de 7.3 millones de euros tras reconocer que debía haber tributado en España durante esos años.

Dicha sentencia quedó firme luego del acuerdo alcanzado con las autoridades judiciales españolas.

SHAKIRA ASEGURA QUE ‘NUNCA HUBO FRAUDE’

Tras conocerse la resolución de la Audiencia Nacional, la artista difundió un comunicado en el que celebró la decisión y cuestionó nuevamente el actuar de la Hacienda española.

“Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto”, expresó la cantante en referencia a la resolución relacionada con el ejercicio fiscal de 2011.

En el mismo pronunciamiento, Shakira afirmó haber enfrentado durante más de ocho años “un señalamiento público brutal”, además de campañas que, según señaló, afectaron su reputación, salud y entorno familiar.

También sostuvo que se le trató “como culpable” y que su caso fue utilizado como ejemplo para otros contribuyentes.