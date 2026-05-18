Se aproxima Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados

Para este lunes, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el golfo de México, mantendrá temperaturas calurosas a muy calurosas en la mayor parte del país; prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Coahuila (centro y suroeste), Durango (oeste y noreste), Zacatecas (sur), Aguascalientes (suroeste), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (centro y suroeste), Hidalgo (centro), Puebla (suroeste), Morelos (sur), Guerrero (noroeste, centro, sur y sureste), Oaxaca (centro, sur y este), Chiapas (norte, centro y suroeste), Veracruz (centro y sur), Campeche (norte) y Yucatán (oeste); finalizando a partir de hoy en Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro.

Un nuevo frente frío se aproxima al territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, fuertes vientos , tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por otra parte, una línea seca en el norte de México, en interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical , propiciarán vientos fuertes a muy fuertes con rachas de 60 a 80 km/h y tolvaneras en zonas de Sonora y Chihuahua; así como lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Finalmente, una onda tropical situada sobre el occidente del mar Caribe, avanza hacia el oeste, aproximándose a la costa oriental de Honduras y Nicaragua.

A su vez, un canal de baja presión en el interior de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, e inestabilidad atmosférica , ocasionarán lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas; y lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Morelos y Guerrero, todas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo; además de lluvias aisladas en zonas de Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Tabasco y Quintana Roo.

El martes, una línea seca en el norte del país, un frente frío que se extenderá muy próximo a la frontera norte de México, canales de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, divergencia en altura , una vaguada en niveles altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical , ocasionarán vientos muy fuertes con rachas de hasta 80 km/h y posibles tolvaneras sobre entidades del noroeste, norte y noreste del territorio nacional; además de lluvias fuertes a puntuales intensas en zonas del noreste, oriente, centro, sur y sureste de la República Mexicana.

Circulaciones anticiclónicas en niveles medios de la atmósfera sobre el golfo de México y el occidente del país, mantendrán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte del territorio mexicano, prevaleciendo la onda de calor en Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (noroeste, centro, sur y sureste), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (centro, sur y este), Chiapas (norte, centro y oeste) y Campeche (norte); finalizando a partir del miércoles en Hidalgo, y a partir del jueves en Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes y Yucatán.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este lunes, una mínima de 22 y máxima de 32 grados, con probabilidad de lluvias, el martes tendremos una máxima de 31 y una mínima de 19 grados, finalmente para el miércoles, una máxima de 27 y mínima de 17.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León (este y sur), Tamaulipas (oeste y suroeste) y San Luis Potosí (norte).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Ciudad de México, Estado de México (norte y este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte, centro y sureste), Tlaxcala, Puebla (norte y este), Veracruz (centro), Oaxaca (norte) y Chiapas (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Morelos y Guerrero.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Tabasco y Quintana Roo.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas montañosas del Estado de México, Puebla y Tlaxcala; y con posibles heladas en zonas serranas de Sonora.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa (norte, centro y sur), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte, noreste y suroeste), Durango (noreste), Nayarit (norte), Michoacán (centro), Morelos (sur), Guerrero (noroeste), Oaxaca (norte, centro y este), Chiapas (centro y oeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Campeche (norte y costa) y Yucatán (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (este y sur), Nuevo León, Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí (centro y este), Tamaulipas, Jalisco (norte y oeste), Colima (este), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Aguascalientes y Estado de México (suroeste).

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y tolvaneras: Baja California, Sonora y Chihuahua.

Viento de componente sur de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Coahuila y Nuevo León.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Durango, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Guerrero y Campeche; y con posibles tolvaneras en Sinaloa y Nayarit,

Viento de componente sur de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Colima, Aguascalientes, San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: istmo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costa occidental de Baja California.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur y costa de Tamaulipas.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.