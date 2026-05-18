$!Detienen a dos presuntos implicados en ataque contra elementos del SPF en Tamaulipas; un oficial murió

El Gabinete de Seguridad informó sobre la detención de dos personas presuntamente relacionadas con la agresión armada registrada en Tamaulipas contra integrantes del Servicio de Protección Federal (SPF), hecho en el que un elemento perdió la vida y otro más resultó lesionado. A través de redes sociales, el Gabinete de Seguridad dio a conocer que las capturas fueron resultado de acciones coordinadas implementadas tras el ataque ocurrido en territorio tamaulipeco. “En seguimiento a la agresión contra elementos del @spf_sspc en Tamaulipas, se desplegaron acciones coordinadas que permitieron la detención de dos sujetos relacionados con estos hechos; además se aseguraron cuatro armas de fuego y un vehículo”, señalaron las autoridades federales. Asimismo, agregaron que continúan las labores para ubicar al resto de las personas involucradas. “Continuamos trabajando de manera coordinada para detener a todos los involucrados”, indicó el mensaje oficial.

QUÉ SE SABE SOBRE LA AGRESIÓN EN LA QUE PERDIÓ LA VIDA UN ELEMENTO DE SEGURIDAD La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó previamente que los hechos ocurrieron el 17 de mayo, cuando integrantes del Servicio de Protección Federal concluían sus labores y se desplazaban por una vialidad de Tamaulipas. De acuerdo con los primeros reportes difundidos por la dependencia, los agentes estuvieron involucrados inicialmente en un accidente de tránsito, luego de que una camioneta impactara la unidad en la que viajaban. Tras el choque, el vehículo presuntamente responsable intentó escapar, lo que derivó en una persecución por parte de los oficiales. Durante el seguimiento, los tripulantes comenzaron a realizar disparos de arma de fuego contra los elementos federales. La SSPC detalló que, posteriormente, arribó otra camioneta con personas armadas que también accionaron armas de fuego contra los integrantes del SPF, situación que provocó un enfrentamiento. Según la versión oficial, los uniformados repelieron la agresión al considerar que su integridad física se encontraba en riesgo.

UN OFICIAL MURIÓ Y OTRO QUEDÓ HERIDO TRAS ENFRENTAMIENTO CONTRA CIVILES ARMADOS Como consecuencia de estos hechos, uno de los integrantes del Servicio de Protección Federal sufrió una herida de bala en la pierna derecha y fue trasladado a un hospital de Matamoros para recibir atención médica especializada. La dependencia federal confirmó además el fallecimiento de otro elemento del SPF durante el cumplimiento de sus funciones. SSPC EXPRESA CONDOLENCIAS A FAMILIARES DE ELEMENTO ABATIDO La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana expresó condolencias a familiares, compañeros y personas cercanas al agente fallecido, además de reconocer su labor dentro de la corporación. “La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana expresa sus más sentidas condolencias a los familiares, compañeros y seres queridos del integrante del Servicio de Protección Federal que perdió la vida en cumplimiento del deber”, señaló la institución. También indicó que el SPF brinda apoyo institucional y acompañamiento a la familia del elemento fallecido.

AUTORIDADES MANTIENEN INVESTIGACIÓN ACTIVA La SSPC informó que los hechos fueron notificados a las autoridades ministeriales correspondientes, quienes realizan las diligencias e investigaciones para esclarecer el caso y determinar la participación de los detenidos. Tras la agresión, las corporaciones federales reforzaron los operativos coordinados en la región con el objetivo de localizar a más posibles involucrados en el ataque armado. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las identidades de las personas detenidas ni mayores detalles sobre el aseguramiento de las armas y el vehículo relacionados con el caso.

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