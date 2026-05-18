Cae 21% en 5 años autosuficiencia para cerdo; importaciones siguen en aumento

Explicó que la producción, tanto en granjas como en plantas, no está avanzando a la par del apetito de los mexicanos, por lo que México fue el mayor importador mundial de cerdo en el 2025, por encima de los grandes importadores históricos, China y Japón.

Del 2020 al 2025, la autosuficiencia de México en carne de cerdo cayó 20.6%, a un coeficiente del 54%, por lo que es la proteína básica con mayor dependencia de proveedores externos en medio de una demanda acelerada, sacrificio estancado y menores operaciones de corte y empaque, reportó el Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne).

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, una nación debe producir arriba del 75% de lo que consume de un alimento para no padecer dependencia.

Pese a retos internacionales como el gusano barrenador del ganado y la influenza aviar, tanto el pollo como la carne de res mantuvieron coeficientes de autosuficiencia óptimos en el 2025, del 80% y 99%, respectivamente, reportó el Comecarne en su Compendio Estadístico 2026.

El año pasado el consumo nacional de cerdo creció 7.0% anual, a 3.6 millones de toneladas, y el consumo anual per cápita alcanzó 26.8 kilogramos, un alza del 5.9% anual, mientras que la producción apenas subió 2.0% anual, a 1.9 millones de toneladas.

Y es que en el 2025 el sacrificio porcino tuvo una variación positiva de 2.4% anual, a 23.0 millones de cabezas, y la operación de las empacadoras (de todas las proteínas) se desplomó 7.0% anual, a un 80% de su capacidad. El inventario porcino mexicano subió 2.9% anual, a 20.4 millones de cabezas.

”Entre las proteínas cárnicas, la de cerdo registró el mayor crecimiento (del consumo mexicano) en el 2025. Las importaciones de carne de cerdo representaron 50.5% del consumo total”, apuntó el Comecarne.

”La industria cárnica mexicana continúa afianzando su liderazgo, aun en un entorno marcado por condiciones adversas para la rentabilidad operativa. Las condiciones institucionales en materia laboral reconfiguraron el nivel de salarios y sueldos, elevando significativamente las erogaciones en estos conceptos”.