Matías Almeyda regresa a la Liga MX como entrenador de Rayados

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    Matías Almeyda regresa a la Liga MX como entrenador de Rayados
    Luego de su experiencia con Sevilla FC, Matías Almeyda iniciará una nueva etapa en la Liga MX. FOTO: CREADA CON IA

El argentino firmaría por dos años y volverá a la Liga MX después de ocho temporadas fuera del futbol mexicano

El argentino Matías Almeyda volverá al futbol mexicano para asumir el banquillo de C.F. Monterrey. Fuentes cercanas a la negociación confirmaron que el estratega alcanzó un acuerdo con la directiva albiazul para firmar un contrato por dos años, por lo que en las próximas horas el club podría hacer oficial su llegada.

La directiva regiomontana trabajó durante más de dos semanas para cerrar las conversaciones con el técnico argentino. Parte de las negociaciones se realizaron en Madrid, donde el presidente deportivo Dennis te Kloese sostuvo reuniones con Almeyda y su entorno para definir los detalles del proyecto deportivo.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/pumas-vs-cruz-azul-asi-quedo-la-final-del-clausura-2026-de-la-liga-mx-KA20757296

Con ello, el llamado “Pelado” tendrá una nueva etapa en la Liga MX después de ocho años de su salida de Club Deportivo Guadalajara, equipo con el que vivió uno de los ciclos más recordados de la institución rojiblanca. Durante su gestión consiguió cinco títulos, entre ellos el Clausura 2017 de la Liga MX y la Liga de Campeones de la Concacaf 2018.

Tras concluir su etapa con Guadalajara, Almeyda continuó su carrera fuera de México. Primero dirigió al San Jose Earthquakes en la MLS y posteriormente tomó el mando del AEK Athens F.C., club con el que obtuvo campeonatos locales y participó en torneos europeos.

Más recientemente tuvo un paso por Sevilla FC en el futbol español. Sin embargo, su proceso terminó antes de concluir la temporada, luego de que el equipo entrara en una lucha por evitar el descenso. En total dirigió 32 encuentros entre liga y Copa del Rey.

La llegada de Almeyda representa uno de los movimientos más importantes rumbo al siguiente torneo para Monterrey, institución que busca mantenerse entre los protagonistas del futbol mexicano y volver a pelear por títulos tanto en la Liga MX como en competencias internacionales.

De acuerdo con la información disponible, el entrenador viajaría la próxima semana a Monterrey para incorporarse a los trabajos y comenzar con la planeación deportiva del próximo semestre. Entre las prioridades estará la evaluación del plantel y la definición de posibles refuerzos.

Por ahora, la directiva no ha revelado quiénes integrarán el cuerpo técnico que acompañará al argentino en esta nueva etapa. Ese tema, junto con la fecha de presentación oficial, quedaría resuelto en los próximos días.

Con información de ESPN

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fichajes
Futbol

Localizaciones


Monterrey

Organizaciones


Liga MX
Rayados del Monterrey

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
La solución para el Santos-Laguna

La solución para el Santos-Laguna
true

UIF: Engañar con la verdad en el caso Rocha Moya
”Entre las proteínas cárnicas, la de cerdo registró el mayor crecimiento (del consumo mexicano) en el 2025”, mencionó el Consejo Mexicano de la Carne.

Cae 21% en 5 años autosuficiencia para cerdo; importaciones siguen en aumento

Autoridades federales detuvieron a dos presuntos implicados en el ataque armado contra elementos del SPF en Tamaulipas y aseguraron armas.

Detienen a dos presuntos implicados en ataque contra elementos del SPF en Tamaulipas; un oficial murió
Consulta el calendario de la Pensión del Bienestar para mayo 2026. Descubre qué adultos mayores recibirán 6,400 pesos y quiénes no cobrarán debido a la veda electoral.

Pensión Bienestar 2026... ¿Qué letras y apellidos reciben el pago de 6 mil 400 pesos del 18 al 27 de mayo?
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
La Audiencia Nacional resolvió que Shakira no fue residente fiscal en España en 2011 y anuló multas millonarias.

Shakira gana batalla contra Hacienda; devolución superaría los 60 millones de euros
Mario Delgado lo sabía

Mario Delgado lo sabía