Matías Almeyda regresa a la Liga MX como entrenador de Rayados

La directiva regiomontana trabajó durante más de dos semanas para cerrar las conversaciones con el técnico argentino. Parte de las negociaciones se realizaron en Madrid, donde el presidente deportivo Dennis te Kloese sostuvo reuniones con Almeyda y su entorno para definir los detalles del proyecto deportivo.

El argentino Matías Almeyda volverá al futbol mexicano para asumir el banquillo de C.F. Monterrey . Fuentes cercanas a la negociación confirmaron que el estratega alcanzó un acuerdo con la directiva albiazul para firmar un contrato por dos años, por lo que en las próximas horas el club podría hacer oficial su llegada.

Con ello, el llamado “Pelado” tendrá una nueva etapa en la Liga MX después de ocho años de su salida de Club Deportivo Guadalajara, equipo con el que vivió uno de los ciclos más recordados de la institución rojiblanca. Durante su gestión consiguió cinco títulos, entre ellos el Clausura 2017 de la Liga MX y la Liga de Campeones de la Concacaf 2018.

Tras concluir su etapa con Guadalajara, Almeyda continuó su carrera fuera de México. Primero dirigió al San Jose Earthquakes en la MLS y posteriormente tomó el mando del AEK Athens F.C., club con el que obtuvo campeonatos locales y participó en torneos europeos.

Más recientemente tuvo un paso por Sevilla FC en el futbol español. Sin embargo, su proceso terminó antes de concluir la temporada, luego de que el equipo entrara en una lucha por evitar el descenso. En total dirigió 32 encuentros entre liga y Copa del Rey.

La llegada de Almeyda representa uno de los movimientos más importantes rumbo al siguiente torneo para Monterrey, institución que busca mantenerse entre los protagonistas del futbol mexicano y volver a pelear por títulos tanto en la Liga MX como en competencias internacionales.

De acuerdo con la información disponible, el entrenador viajaría la próxima semana a Monterrey para incorporarse a los trabajos y comenzar con la planeación deportiva del próximo semestre. Entre las prioridades estará la evaluación del plantel y la definición de posibles refuerzos.

Por ahora, la directiva no ha revelado quiénes integrarán el cuerpo técnico que acompañará al argentino en esta nueva etapa. Ese tema, junto con la fecha de presentación oficial, quedaría resuelto en los próximos días.

Con información de ESPN