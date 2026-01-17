Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán aseguran su lugar en la Serie del Caribe 2026
Tras avanzar a la Serie Final de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, Charros y Tomateros confirmaron su clasificación a la Serie del Caribe 2026, que se disputará en Zapopan
Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán aseguraron su lugar en la Serie del Caribe 2026, luego de sellar su clasificación a la Serie Final de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, confirmando así que el béisbol mexicano tendrá dos representantes en el certamen caribeño que se disputará en Zapopan, Jalisco, del 1 al 7 de febrero.
Por un lado, Charros de Jalisco logró su boleto tras imponerse en una cerrada serie semifinal ante los Águilas de Mexicali.
El equipo jalisciense definió el pase en cinco juegos, con un triunfo clave 3-2 en el último duelo, resultado que le permitió avanzar a la final por segundo año consecutivo y mantener viva la defensa de su campeonato en la LMP.
En la otra llave, Tomateros de Culiacán mostró su poderío al barrer 4-0 a los Algodoneros de Guasave, cerrando la serie con una victoria contundente que confirmó su dominio y los colocó sin contratiempos en la disputa por el título del Pacífico.
Con ese resultado, la novena sinaloense también aseguró su presencia en la próxima Serie del Caribe.
La edición 2026 del torneo caribeño tendrá como sede el Estadio Panamericano de Zapopan y contará con una situación especial para México, ya que al ser anfitrión recibirá dos plazas: una para el campeón y otra para el subcampeón de la LMP.
De esta manera, la Serie Final entre Charros y Tomateros no solo definirá al monarca del béisbol invernal mexicano, sino también el orden en el que ambos clubes representarán al país en uno de los eventos más importantes del béisbol de la región.