Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán aseguran su lugar en la Serie del Caribe 2026

Béisbol
/ 17 enero 2026
    Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán aseguran su lugar en la Serie del Caribe 2026
    Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán disputarán la Serie Final de la LMP y representarán a México en la Serie del Caribe 2026, que se jugará en Zapopan. FOTO: ESPECIAL

Tras avanzar a la Serie Final de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, Charros y Tomateros confirmaron su clasificación a la Serie del Caribe 2026, que se disputará en Zapopan

Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán aseguraron su lugar en la Serie del Caribe 2026, luego de sellar su clasificación a la Serie Final de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, confirmando así que el béisbol mexicano tendrá dos representantes en el certamen caribeño que se disputará en Zapopan, Jalisco, del 1 al 7 de febrero.

Por un lado, Charros de Jalisco logró su boleto tras imponerse en una cerrada serie semifinal ante los Águilas de Mexicali.

El equipo jalisciense definió el pase en cinco juegos, con un triunfo clave 3-2 en el último duelo, resultado que le permitió avanzar a la final por segundo año consecutivo y mantener viva la defensa de su campeonato en la LMP.

TE PUEDE INTERESAR: Fulham cae ante Leeds y Raúl Jiménez se queda sin peso ofensivo en Elland Road

En la otra llave, Tomateros de Culiacán mostró su poderío al barrer 4-0 a los Algodoneros de Guasave, cerrando la serie con una victoria contundente que confirmó su dominio y los colocó sin contratiempos en la disputa por el título del Pacífico.

Con ese resultado, la novena sinaloense también aseguró su presencia en la próxima Serie del Caribe.

La edición 2026 del torneo caribeño tendrá como sede el Estadio Panamericano de Zapopan y contará con una situación especial para México, ya que al ser anfitrión recibirá dos plazas: una para el campeón y otra para el subcampeón de la LMP.

De esta manera, la Serie Final entre Charros y Tomateros no solo definirá al monarca del béisbol invernal mexicano, sino también el orden en el que ambos clubes representarán al país en uno de los eventos más importantes del béisbol de la región.

Temas


Liga Mexicana Del Pacífico
Serie Del Caribe

Localizaciones


Guadalajara

Organizaciones


Charros de Jalisco
Tomateros de Culiacán

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Los ajustes anunciados coinciden con una creciente atención global a los desafíos de ciberseguridad y amenazas tecnológicas en el ámbito de la defensa.

Marina se transforma para enfrentar el ‘enemigo invisible’ tecnológico
La desaparición del académico, Leonardo Ariel Escobar Barrios, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, en Apodaca, Nuevo León, sigue dando más detalles del caso.

¿Dónde está Leonardo? Harfuch confirma detención y liberación; estudiantes de Ibero Puebla bloquean calles
Afirmó que aún no se percibe un cambio sustantivo en políticas públicas que fortalezcan de manera directa el ejercicio de los derechos de las mujeres.

‘Quieren callarnos’: Paola Rojas denuncia abuso legal y ataques contra la prensa
En la primera reunión del año del CEE se trató el tema de que la prioridad será tener una buena revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Baja 11% la demanda de acero por aranceles de Trump
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla ante los legisladores junto a una foto del expresidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela.

Delcy Rodríguez ha estado en la mira de la DEA durante años

Delcy Rodríguez anunció la destitución del ministro de Industria.

Destituyen en Venezuela a empresario acusado en México por reventa de despensas
El cohete SLS con una cápsula Orión, parte de la misión Artemis 2, está siendo transportado desde el Edificio de Ensamblaje de Vehículos de la NASA a la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy en Titusville.

Inicia la NASA el montaje de Artemis II para su ‘histórico’ lanzamiento tripulado a la Luna
El ex primer ministro británico Tony Blair (Arriba-i), el secretario de Estado de EU, Marco Rubio (arriba-d), el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff (abajo-i), y Jared Kushner supervisarán el nuevo Gobierno de Gaza.

Tony Blair, Marco Rubio, Steve Witkoff y Jared Kushner conformarán la Junta Ejecutiva de Gaza