Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán aseguran su lugar en la Serie del Caribe 2026

Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán aseguraron su lugar en la Serie del Caribe 2026, luego de sellar su clasificación a la Serie Final de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, confirmando así que el béisbol mexicano tendrá dos representantes en el certamen caribeño que se disputará en Zapopan, Jalisco, del 1 al 7 de febrero.

Por un lado, Charros de Jalisco logró su boleto tras imponerse en una cerrada serie semifinal ante los Águilas de Mexicali.

El equipo jalisciense definió el pase en cinco juegos, con un triunfo clave 3-2 en el último duelo, resultado que le permitió avanzar a la final por segundo año consecutivo y mantener viva la defensa de su campeonato en la LMP.

TE PUEDE INTERESAR: Fulham cae ante Leeds y Raúl Jiménez se queda sin peso ofensivo en Elland Road