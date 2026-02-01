Carlos Alcaraz hace historia: gana el Australian Open 2026 y completa el career Grand Slam

Carlos Alcaraz conquistó este domingo el Australian Open 2026 tras vencer a Novak Djokovic en una final inolvidable celebrada en Melbourne Park.

Con un resultado de 2–6, 6–2, 6–3 y 7–5, el español se alzó con su primer título en Australia y convirtió este logro en un hito para el tenis mundial.

El murciano, ubicado actualmente como número uno del mundo, necesitó reponerse tras perder el primer set ante el veterano serbio para imponerse con un juego brillante y consistente.

TE PUEDE INTERESAR: Alexander Sorloth es trasladado al hospital tras golpe en el duelo Levante vs Atlético

Esta victoria no solo le otorga su séptimo título de Grand Slam, sino que también lo convierte en el jugador más joven en la historia en completar el career Grand Slam, logro que implica haber ganado los cuatro torneos mayores: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open.