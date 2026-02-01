Carlos Alcaraz hace historia: gana el Australian Open 2026 y completa el career Grand Slam

Tenis
/ 1 febrero 2026
    Carlos Alcaraz hace historia: gana el Australian Open 2026 y completa el career Grand Slam
    Carlos Alcaraz levanta el trofeo del Australian Open 2026 tras imponerse a Novak Djokovic en Melbourne, resultado que le permitió completar el career Grand Slam y marcar un hito histórico en el tenis mundial. FOTO: EFE

El español venció a Novak Djokovic en la Final, conquistó su primer título en Melbourne y se convirtió en el jugador más joven en lograr el career Grand Slam

Carlos Alcaraz conquistó este domingo el Australian Open 2026 tras vencer a Novak Djokovic en una final inolvidable celebrada en Melbourne Park.

Con un resultado de 2–6, 6–2, 6–3 y 7–5, el español se alzó con su primer título en Australia y convirtió este logro en un hito para el tenis mundial.

El murciano, ubicado actualmente como número uno del mundo, necesitó reponerse tras perder el primer set ante el veterano serbio para imponerse con un juego brillante y consistente.

TE PUEDE INTERESAR: Alexander Sorloth es trasladado al hospital tras golpe en el duelo Levante vs Atlético

Esta victoria no solo le otorga su séptimo título de Grand Slam, sino que también lo convierte en el jugador más joven en la historia en completar el career Grand Slam, logro que implica haber ganado los cuatro torneos mayores: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open.

La final enfrentó a Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic, quien llegó a esta instancia como uno de los máximos ganadores de Grand Slams y dominante absoluto en Melbourne con diez coronas previas en este torneo.

La victoria de Alcaraz pone fin al impecable récord de Djokovic en finales del Australian Open y representa un claro símbolo del cambio generacional en el tenis masculino.

Con apenas 22 años, Alcaraz supera el récord anterior de career Grand Slam más joven que databa desde 1938, y lo hace con un palmarés que ya lo sitúa entre los grandes del deporte.

A lo largo de esta temporada, el español ha mostrado un nivel extraordinario, consolidándose como la principal referencia del circuito ATP.

El desempeño de Alcaraz en Melbourne fue celebrado tanto por aficionados como por rivales. Djokovic, tras el partido, reconoció el valor del triunfo del español, calificándolo como un logro “histórico y legendario”, subrayando el impacto de este resultado en la historia del tenis.

Este triunfo marca un antes y un después en la carrera de Carlos Alcaraz y en la historia reciente del tenis mundial, consolidando a una nueva figura dominante en el circuito.

