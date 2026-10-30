‘Betillo’ López hace historia: el saltillense conquista el oro mundial de frontenis

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    ‘Betillo’ López hace historia: el saltillense conquista el oro mundial de frontenis
    Josué Roberto López Rodríguez, conocido como “Betillo”, formó parte del equipo mexicano que recuperó el campeonato mundial de frontenis tras vencer a España en Argentina. FOTO: FACEBOOK

México recuperó el título al derrotar a España en Buenos Aires; el coahuilense suma esta conquista a su medalla dorada de los Juegos Panamericanos de Lima 2019

El deporte de Saltillo volvió a colocar su nombre en lo más alto de una competencia internacional.

Josué Roberto López Rodríguez, conocido como “Betillo”, conquistó la medalla de oro con la Selección Mexicana de frontenis varonil en el XX Campeonato Mundial Absoluto de Pelota Vasca 2026, disputado en Buenos Aires, Argentina.

El conjunto nacional recuperó el título mundial el pasado 23 de octubre, después de vencer a España en la Final por parciales de 15-3 y 15-8.

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Rafael Olvera, “Talita”, e Isaac Pérez, “Colimita”, disputaron el encuentro definitivo, mientras que el saltillense y Yael Hernández formaron parte del equipo campeón, bajo la dirección de Gustavo Miramontes Cortés, “El Charro”.

El oro tuvo un significado especial para México, que logró arrebatarle la corona a una selección española que llegó al torneo como vigente campeona.

La victoria en la modalidad de frontenis de 30 metros confirmó el nivel competitivo del representativo tricolor en la escena mundial y sumó un nuevo reconocimiento internacional a la trayectoria de López Rodríguez.

Para “Betillo”, el campeonato representa otro logro importante después de haberse coronado en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde ganó el oro en dobles masculinos junto a Luis Molina.

Aquella conquista colocó al coahuilense entre los principales exponentes del frontenis nacional y ahora amplía su palmarés con el título conseguido en Argentina.

La actuación mexicana no se limitó al frontenis varonil. La delegación, integrada por 40 pelotaris, cerró el Mundial con cuatro medallas de oro y siete de bronce, para ocupar el cuarto puesto general.

Las preseas doradas llegaron en frontenis y frontball, tanto en la rama femenil como en la varonil.

España encabezó el medallero con siete oros, seguida por Argentina y Euskadi.

Para Saltillo y Coahuila, la presencia de Josué Roberto López en el plantel campeón representa un nuevo motivo de orgullo y refuerza la proyección internacional de los atletas formados en la entidad.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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